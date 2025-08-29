Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato una risoluzione governativa che approva un accordo di cooperazione con la Serbia nel campo della produzione cinematografica congiunta. La notizia è stata resa pubblica attraverso una risoluzione del governo russo.
L’accordo, già coordinato con il Ministero degli esteri e il Ministero della cultura russi e approvato in via preliminare dal governo serbo, mira a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi. Le agenzie competenti sono state incaricate di finalizzare e firmare l’intesa a nome del governo russo.
Questa collaborazione segna un passo significativo nelle relazioni bilaterali tra Russia e Serbia, estendendo il loro partenariato anche al settore creativo e cinematografico.