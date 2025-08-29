(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *EDUDAY: IL 3 SETTEMBRE APPUNTAMENTO AL CANDIANI E AL CHIOSTRO M9.
NEGLI SPAZI DI TEATRO TONIOLO, TEATRO DEL PARCO, TEATRINO GROGGIA,
HYBRID MUSIC E CENTRO CANDIANI TANTE INIZIATIVE DEDICATE ALLE SCUOLE
PER LA STAGIONE 2025.26* ——————————————–
Il Settore Cultura del Comune di Venezia partecipa all’iniziativa Edu Day
2025, annuale appuntamento che mette in diretto contatto Scuole, Istituzioni
Culturali e Servizi per la Cultura del Veneto, presentando le iniziative
proposte per la Stagione 2025.26 nei propri spazi.
L’edizione 2025 si svolgerà il 3 settembre dalle ore 14 alle ore 18
al Centro Candiani e al Chiostro M9 dove gli insegnanti delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado potranno trovare una
panoramica esaustiva dell’offerta didattica dei vari soggetti espositori.
La partecipazione alla giornata è gratuita e senza prenotazione.
L’iniziativa, alla sua nona edizione, nasce dall’idea di una rete di
oltre 35 istituzioni culturali che operano in Veneto con l’obiettivo di
fornire un servizio al mondo della scuola. Sarà una giornata dedicata
all’incontro tra le istituzioni museali e culturali del territorio e gli
insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II
grado, che in questa occasione potranno avere una panoramica esaustiva sui
programmi educativi e didattici proposti da musei, centri espositivi,
biblioteche, teatri, fondazioni della regione.
Anche quest’anno l’edizione si arricchisce di un ulteriore appuntamento
dedicato alla formazione docenti, dedicato a tutti gli ordini scolastici, la
Lezione concerto di Fabio Caon – docente di Comunicazione interculturale
all’ Università Ca’ Foscari di Venezia – dal titolo Mio fratello è figlio
unico: educazione civica e interculturale per l’inclusione. Orario 17 –
19 nell’auditorium del Candiani.
“Non possiamo che essere fieri di appuntamenti come l’Edu day che da anni
riuniscono gli educatori dei nostri figli per offrire loro nuovi punti di
vista e nuovi percorsi formativi. È un momento importantissimo per mettere
in relazione più attori che hanno a cuore lo stesso obiettivo: il benessere
dei cittadini del futuro e come Amministrazione comunale continueremo sempre
a lavorare per dare sempre nuovi slanci a chi forma i nostri ragazzi”, è
il commento dell’assessore alle Politiche educative, Laura Besio.
“Aprire i nostri spazi, dai teatri ai cinema alle sale del Candiani, ai
nostri giovani non può che essere un vanto e un valore aggiunto per questa
amministrazione che mette a servizio dei ragazzi e dei loro insegnanti i
luoghi della cultura per regalare loro nuove passioni e nuove
prospettive, per scoprire narrazioni e personaggi e confrontarsi con idee e
persone diverse sempre pronte ad offrire ai nostri cittadini del futuro
nuove declinazioni della cultura”, spiega la consigliera delegata Giorgia
Pea alla “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”.
Il Teatro Toniolo, dopo il successo riscontrato lo scorso anno, invita
nuovamente gli studenti a vivere l’esperienza della performance scenica con
due appuntamenti mattutini dedicati alle scuole secondarie. Matinée con la
scuola, progetto nato dalla collaborazione con Arteven Circuito
Multidisciplinare Regionale, propone due spettacoli in orario scolastico per
avvicinare i ragazzi al teatro, alla riflessione, alla critica. L’iniziativa
prevede una scelta di titoli ad hoc, per fungere da intrattenimento e da
strumento didattico, incentivando così l’analisi critica e la condivisione
tra gli studenti. Il primo appuntamento è il 2 dicembre con Eretici. Il
fuoco degli spiriti liberi di e con Matthias Martelli, spettacolo che mette
in luce liberi pensatori, donne e uomini che nei secoli hanno percorso strade
diverse da quelle indicate, che hanno scelto di essere dissidenti, rischiando
la loro stessa esistenza.
Martedì 10 marzo la mattina è dedicata ad uno dei più importanti autori
del Novecento, Luigi Pirandello, con Uno, nessuno, centomila per
l’adattamento e la regia di Nicasio Anzelmo: ironico, grottesco, capace di
mettere in crisi la società borghese del primo novecento, un capolavoro
della poetica dell’autore. Tutti gli eventi sono su prenotazione,
contattando gli uffici del Teatro Toniolo. Il costo del biglietto
d’ingresso è di 5 euro per gli studenti e gratuito per gli
accompagnatori.
Al Teatro del Parco torna l’appuntamento con A Teatro con la Scuola: dal 10
novembre 2025 al 16 marzo 2026, in doppia replica alle ore 9.15 e 10.45, sono
cinque gli spettacoli dedicati alle scuole. I protagonisti di Marco Polo e il
viaggio delle meraviglie, Cenerentola 301, L’orso felice, Il vestito nuovo
dell’imperatopo. La stoffa invisibile di sarto Topasio e Da dove guardi il
mondo rappresentano per le scolaresche l’occasione per una mattina di
didattica originale e spassosa.
È previsto un biglietto unico per i ragazzi di 4 euro, mentre insegnanti e
accompagnatori hanno diritto all’ingresso gratuito. Per informazioni
Sempre al Teatro del Parco, si rinnova la collaborazione con le associazioni
Macaco e Live Arts Cultures per il progetto youTHeater. Dance, independent
music, quest’anno dedicato alla danza e alla musica indipendente. In
programma due sono gli spettacoli per le Scuole: La restanza, produzione
YouTHeater, dedicata a quelle tensioni che fin da giovani attraversano le
nostre vite – andare o restare? Tornare? -, un lavoro con in scena due
interpreti ventenni per la regia di Marianna Andrigo (18 e 19 novembre, ore
10.30); il secondo spettacolo è Il cuore di Don Chisciotte, un percorso di
suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggi con leitmotiv il Don
Chisciotte, il cuore del cavaliere errante, per la regia di Gek Tessaro e
Lella Marazzini (20 e 21 gennaio, ore 10.30). Alla visione dei lavori sono
seguono delle conversazioni sceniche.
Tutte le informazioni riguardo l’accesso sono consultabili sul sito
https://www.youtheater.art/.
Ancora al Teatro del Parco la rassegna TOP Teen, proposta dalla compagnia
Pantakin, affronta tematiche molto diverse tra loro, che possano costituire
motivo di spunto e riflessione per le nuove generazioni, con tre matinée per
le scuole secondarie di I e II grado. Il primo spettacolo, il 4 febbraio alle
ore 11, è Parole femmine, della compagnia Dracma Teatro, il cui riferimento
al femminile e al maschile e alle loro diversità costituisce il leit motiv
dello spettacolo, al pari dei concetti di parità e uguaglianza.
Segue il 13 marzo alle ore 11 Una feroce primavera, scritto da Andrea
Pennacchi e interpretato da Francesco Gerardi su musiche eseguite dal vivo di
Giorgio Gobbo, che racconta le gesta del giovane soldato Bepi alla Prima
Guerra Mondiale, una sorta di antieroe sovranazionale, che dà voce a tutti
quelli che nelle trincee sperimentarono l’indicibile, ma anche lo slancio
giovanile verso la lotta e la vita, “ridendo come degli ebeti”. Basato su
diari e testimonianze di chi quella guerra la vissero dal basso. Conclude lo
spettacolo per le scuole primarie, il 14 aprile alle ore 11, Codice
Pin…Occhio! della compagnia Pantakin, una insolita favola di Pinocchio,
intrisa di concetti attuali sull’Intelligenza Artificiale, la Robotica e le
Nuove Tecnologie.
Il 20, 21 e 22 aprile infine la prima edizione del TOP Teen LAB, rivolta ai
ragazzi degli istituti di II Grado, mira a favorire l’incontro e lo scambio
tra i giovani, nell’ottica di abbandonare l’ossessiva idea della
competizione per lasciare spazio alla condivisione, sottolineando
l’importanza del confronto e l’arricchimento derivante dai diversi punti
di vista.
Anche il Teatrino Groggia, in collaborazione con La Piccionaia Centro di
Produzione Teatrale, prosegue la proposta di A pesca di sogni – con la
Scuola a Teatro con quattro appuntamenti pensati per i bambini delle scuole
dell’infanzia e delle scuole primarie, una piccola palestra di relazione,
per arricchire il presente ed il futuro dei più piccoli e crescere nuovi
spettatori.
Gli appuntamenti per le scuole dell’infanzia sono due: martedì 11 e
mercoledì 12 dicembre alle ore 10 con lo spettacolo di Alessandro Maione
Tocut. Io sono io, adatto dai 2 ai 5 anni, sull’accettazione di sé; e
mercoledì 25 marzo alle ore 10 con Dorita CosaSenti, di CSS Teatro Stabile
d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia, spettacolo sulle emozioni, adatto
dai 3 anni.
Gli appuntamenti per le scuole primarie sono invece: martedì 20 gennaio alle
ore 10.00, Officina Prometeo, di Divisoperzero con Florian Metateatro,
spettacolo che ci parla di Prometeo per parlare della natura dell’essere
umano, adatto dai 5 anni; e mercoledì 25 febbraio alle ore 10.00 con K.O. Io
non sono vulnerabile di Teatro Distinto, spettacolo adatto dai 6 anni sul
rapporto tra fragilità e aggressività in ognuno di noi.
Le prenotazioni degli spettacoli aprono il 4 settembre chiamando il numero
invariate le tariffe: 4 euro a bambino, gratuito per bambini certificati e
insegnanti accompagnatori.
La sala prove Hybrid Music il 5 e 6 novembre ospita il progetto per le scuole
di Christian Meyer, batterista di Elio e le Storie Tese, e Silvia Bolbo,
specializzata in propedeutica musicale, Musica da ascoltare, da ballare e da
disegnare: un percorso dinamico per le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado, per vivere la musica moderna attraverso un approccio
multidisciplinare, a metà strada tra il gioco e la lezione di musica. Per
Anche Circuito Cinema Venezia partecipa alla manifestazione con CinemaScuola,
progetto indirizzato agli istituti di ogni ordine e grado, con proiezioni
alla Casa del Cinema, al Giorgione Movie d’essai, alla Multisala Rossini,
alla Multisala Astra, al Cinema Dante d’essai di Mestre e al Centro
Candiani, a prezzo ridotto per le classi di studenti e a ingresso gratuito
per gli insegnanti.
Le sale del circuito si rendono disponibili per proiezioni e incontri in
occasione delle più importanti giornate nazionali e internazionali,
ricorrenze e avvenimenti della storia, per sensibilizzare gli studenti su
temi d’interesse culturale e sociale. Le scuole e i docenti possono inoltre
proporre specifici film, per i quali verrà verificata di volta in volta la
proiettabilità. Per informazioni scrivere a
Il Centro Candiani, infine, oltre ad ospitare la manifestazione, presenta il
programma annuale di iniziative di Candiani Educational per Not Only For
Kids, la cui offerta didattica riservata alle scuole si avvale anche per la
Stagione 2025.26 di percorsi laboratoriali per la scuola dell’infanzia, la
primaria e la secondaria di I grado, spettacoli teatrali per la scuola
primaria e lezioni-concerto per la scuola secondaria. Tutto il programma
delle iniziative è scaricabile dal sito http://www.culturavenezia.it/candiani
https://www.comune.venezia.it/content/centro-culturale-candiani-1.
Per informazioni: http://www.culturavenezia.it
https://www.comune.venezia.it/content/cultura-venezia.
Venezia, 29 agosto 2025
