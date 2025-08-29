29 ago – Le GdA accolgono nella loro famiglia gli autori di colonne sonore

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 I Compositori di Musica per Film
per la prima volta si raccontano alle Giornate degli Autori
Venezia, 29 agosto 2025 – “Dopo 22 anni le Giornate degli Autori colmano una lacuna durata fino ad oggi. E finalmente accolgono anche gli autori delle colonne sonore nella loro famiglia.”- ha dichiarato il Presidente Francesco Ranieri Martinotti aprendo alla Sala Laguna il panel di #confronti dedicato all’Associazione Compositori Musica per Film e condotto da John Vignola.
A raccontare gli otto anni di attività dell’associazione fondata con la complicità di Ennio Morricone – ancora oggi suo presidente onorario – sono Pivio (Presidente), Alessandro Molinari e Vito Lo Re, raggiunti in chiusura da Antonio Fresa e Silvia Nair.
Partita da un manipolo di poche decine di iscritti, Acmf si è ormai allargata a quasi 200 associati – tra cui 20 compositrici – che hanno superato la naturale competizione tra artisti per creare nuove occasioni di amicizia e collaborazione. Obiettivo primario, far conoscere e riconoscere la figura autoriale del compositore nell’opera cinematografica.
Acmf sarà presente anche all’incontro di lunedì 1° settembre (ore 18) alla Sala Laguna, con l’intervento della compositrice Ginevra Nervi al panel “Usiamo davvero l’IA?”.
