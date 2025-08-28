(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 LEONCAVALLO, LEGA: “SEDE COMUNALE PER CENTRO SOCIALE È UN’INDECENZA INACCETTABILE. PRONTI A PRESENTARE ESPOSTO”
Milano, 28 ago – “La delibera sulle linee d’indirizzo per raccogliere manifestazioni di interesse sulla destinazione della sede comunale in San Dionigi al centro sociale Leoncavallo è un’indecenza inaccettabile! Una porcata che Beppe Sala e la sinistra hanno confezionato ad hoc per assegnare una nuova casa ai delinquenti del centro sociale. Per Pd e compagni, insomma, chi ha occupato abusivamente per anni, spacciato droga pubblicizzando la festa della semina della marijuana, tolto il sonno ai residenti di Greco, incassato enormi guadagni da concerti ed eventi senza scontrini e attaccato più volte le forze dell’ordine merita questo enorme premio dal Comune. L’assurdo è che il sindaco Sala si spende in ogni modo per i centri sociali, ma non muove un dito per le famiglie senza casa per i cantieri bloccati dopo lo scandalo urbanistica e, in questo stesso periodo, mette in difficoltà le sedi delle ambulanze non rinnovando gli affitti. Senza contare che il Leoncavallo deve ancora 3 milioni di euro al Viminale e ha pesanti arretrati della Tari verso il Comune che superano il milione di euro. Con questi presupposti, il centro sociale non potrebbe neanche partecipare a un bando pubblico. L’escamotage è stato trovato dal Centro Sociale e dal Comune facendo partecipare, al posto dell’associazione Mamme del Leoncavallo, la Fondazione Leoncavallo. Insomma, un nuovo soggetto prestanome, a primo impatto incensurato, dietro al quale si celano i leoncavallini. In pratica è la stessa scelta assurda fatta per il Lambretta. Per Beppe Sala il Leoncavallo ha un valore storico da tutelare, ma di cosa parla? In quel luogo di storico ci sono solo le attività di spaccio durante gli eventi e le feste per legalizzare la cannabis. Questo è il vero volto della sinistra: succubi dei centri sociali, pronti ad aiutare i delinquenti e indifferenti verso realtà meritevoli e cittadini comuni. Ci opporremo con forza a questa nuova vergogna! Come Lega stiamo ottimizzando l’esposto che presenteremo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti”.
Così in una nota Silvia Sardone, consigliere comunale e vicesegretaria federale della Lega e Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier