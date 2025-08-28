Close Menu
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 28/08/2025

Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 28/08/2025
Difesa Civica | ore 12:35
Difesa civica: da settembre ripartono le udienze nelle sedi periferiche
La Difensora civica Meyer e le sue collaboratrici saranno di nuovo disponibili, dopo una breve pausa estiva, per colloqui di consulenza nelle sedi di Bressanone, Brunico, Merano, Silandro, Vipiteno, S. Martino in Badia e Ortisei, S. Martino in Passiria ed Egna. Richiesta la prenotazione telefonica.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/difesa-civica-da-settembre-ripartono-le-udienze-nelle-sedi-periferiche-250828)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471  94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471  94 61 11

Sito web: www.consiglio-bz.org
Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.

