(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 28/08/2025
Difesa Civica | ore 12:35
Difesa civica: da settembre ripartono le udienze nelle sedi periferiche
La Difensora civica Meyer e le sue collaboratrici saranno di nuovo disponibili, dopo una breve pausa estiva, per colloqui di consulenza nelle sedi di Bressanone, Brunico, Merano, Silandro, Vipiteno, S. Martino in Badia e Ortisei, S. Martino in Passiria ed Egna. Richiesta la prenotazione telefonica.
