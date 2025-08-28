Close Menu
Borseggiatrici, Ostellari: Bene Zaia, avanti con proposta Lega

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

Borseggiatrici, Ostellari: Bene Zaia, avanti con proposta Lega 
Venezia, 28 ago. – “L’idea del presidente della regione Veneto Luca Zaia va nella giusta direzione e valorizza la proposta Lega che insieme al sottosegretario Nicola Molteni e ad Alberto Stefani abbiamo presentato a Venezia negli ultimi giorni del luglio scorso. I cittadini veneti e i turisti stranieri vanno tutelati da borseggiatori e borseggiatrici senza scrupoli che, fino ad oggi, risultano impuniti. Il disegno di legge Lega prevede che per il reato di furto con destrezza si ritorni alla procedibilità d’ufficio, che era stata abolita dalla riforma Cartabia. In questo modo, chi ruba un portafogli verrà indagato anche se la vittima non sporgerà denuncia. Poi, penseremo  al braccialetto elettronico, evocato da Luca Zaia, come eventuale misura cautelare. Sulla sicurezza non faremo passi indietro, per difendere tutti i cittadini italiani e la credibilità internazionale del nostro Paese”. 
Così il senatore leghista, sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

