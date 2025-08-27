(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *82^ MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA AL LIDO DI
VENEZIA, IL SINDACO BRUGNARO ALLA CERIMONIA D’APERTURA* ————-
La musica, la madrina, il glamour, la carriera onorata con la consegna di un
Leone d’oro: come è oramai tradizione, dalla Sala Grande del Palazzo del
Cinema del Lido di Venezia ha preso il via l’82^ Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica. A fare gli onori di casa il presidente della
Biennale Pietrangelo Buttafuoco insieme al direttore della Mostra Alberto
Barbera. In platea il sindaco Luigi Brugnaro con il ministro della Cultura
Alessandro Giuli e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.
Ad aprire il sipario sulla Mostra d’Arte Cinematografica è stata l’attrice
Emanuela Fanelli, conduttrice, e non più soltanto madrina, dell’edizione
numero 82, che ha raccontato il cinema come flusso costante di emozioni: le
proprie e degli altri, che facciamo nostre. E’ stata lei ad accogliere il
maestro del cinema tedesco Werner Herzog, Leone d’oro alla carriera, in
laguna anche con il suo documentario “Ghost Elephants”. A fare la laudatio
per il suo riconoscimento è salito sul palco un altro maestro del cinema,
Francis Ford Coppola. In chiusura un omaggio ad Andrea Camilleri e la lettera
di saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi le luci si
sono spente e il cinema si è acceso: sul grande schermo “La grazia” di Paolo
Sorrentino.
“La nostra città si apre ancora una volta al mondo, parlando il linguaggio
universale del cinema: uno strumento potente di dialogo, riflessione e
condivisione sui grandi temi del presente. In un momento così delicato per
lo scenario internazionale, la cultura – in tutte le sue forme – resta il
veicolo più autentico di pace. Benvenuti a Venezia a tutti gli ospiti e
grazie ai cittadini e a chi lavora ogni giorno per rendere possibile questo
straordinario evento” le parole del sindaco Brugnaro.
Di Sorrentino il film d’apertura di questa edizione che conta cinque film
italiani in concorso: “Duse” di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi
nel ruolo della grande attrice; “Sotto le nuvole”, documentario su Napoli di
Gianfranco Rosi; “Un film fatto per bene” di Franco Maresco ed “Elisa” di
Leonardo di Costanzo. Luca Guadagnino, fuori concorso, presenterà il suo
“After the Hunt”, portando per la prima volta alla Mostra Julia Roberts.
Certamente atteso il film in concorso “The voice of Hind Rajab” della regista
tunisina Kaouther Ben Hania: la pellicola racconta la telefonata alla
Mezzaluna Rossa di una bambina di 6 anni intrappolata in un’auto sotto il
fuoco di una sparatoria a Gaza.
Intanto, fuori dal Palazzo del Cinema, già dal pomeriggio, obiettivi,
riflettori e curiosità erano puntati sulle prime passerelle. Davanti al
tappeto rosso una caccia aperta a foto e autografi degli ospiti
internazionali più attesi.
Importante il servizio di sicurezza coordinato nella sala interforze
allestita anche quest’anno al Comando della Polizia Locale al Tronchetto.
Per tutta la durata della manifestazione al Lido, in collaborazione con le
altre Forze dell’ordine, saranno impegnati su due turni una ventina di
operatori della Polizia Locale per i controlli ai varchi d’accesso e due
imbarcazioni del Servizio Sicurezza della Navigazione.
I riflettori dell’82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica resteranno
accesi sul Lido di Venezia fino a sabato 6 settembre.
Venezia, 27 agosto 2025
