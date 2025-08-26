Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Trentino Alto Adige

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 26/08/2025

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 26/08/2025
Consiglio | ore 17:39
Commissione Signa-donazioni: audizioni di GdF, ex presidente e presidente del Consiglio
La commissione guidata da Andreas Colli si è confrontata oggi con il col. Quagliarini, l’ex presidente del Consiglio Josef Noggler e l’attuale presidente Arnold Schuler sui fondi della campagna elettorale 2018 del presidente della Provincia.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/commissione-signa-donazioni-audizioni-di-gdf-ex-presidente-e-presidente-del-consiglio-250826)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471  94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)
Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/xbIx3S5QxxC3gs3G9SnOU0W-fUM6LAdHW6A4ci_aKb6REconqBRCuUGTrfSk1klQBotIwecmRi4aHsKxV4iAnzBIAsuncLI8syvlonMXMibUfGxhkjYr8L3_GrL6D8Nt6H7qRbnk5SLN-UZ00DUkBP_dVbI4A_hFYrYJO4PbShHhx3JUnDa2uIfEYwqjqUQcIzFQoOfX7csoKlhZsOHIZgINp4Bu8wUpoTnNjNkVVrRp118) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/uE2jIbVI__PU_9EfrWP9uSJnbJx59UL9CjQi6lxi6SAUEE1FBTMRgKGDuZAEzkB_xzCGnX3tQ6IT-5dC2pE-XWVbgrDZcidWNRW8DVjvwRZ-NaU4xj5jrJCiG214RCffWb61WfAI6TGBgOAA4vlGYBYO0e2XHJruolDFUACNuAwAOXwaphmt-RxoO_gNwuHNTaoWJqTBD2fGYT0d8RuxYB9PoK70GWKL8bpvt8AMx6ai5Gl9IhfKC_WoPB8_MJDiA0oKLn73Ydm1IWQ)
Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl