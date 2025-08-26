(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 26/08/2025
Consiglio | ore 17:39
Commissione Signa-donazioni: audizioni di GdF, ex presidente e presidente del Consiglio
La commissione guidata da Andreas Colli si è confrontata oggi con il col. Quagliarini, l’ex presidente del Consiglio Josef Noggler e l’attuale presidente Arnold Schuler sui fondi della campagna elettorale 2018 del presidente della Provincia.
[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/commissione-signa-donazioni-audizioni-di-gdf-ex-presidente-e-presidente-del-consiglio-250826)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471 94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)
Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/xbIx3S5QxxC3gs3G9SnOU0W-fUM6LAdHW6A4ci_aKb6REconqBRCuUGTrfSk1klQBotIwecmRi4aHsKxV4iAnzBIAsuncLI8syvlonMXMibUfGxhkjYr8L3_GrL6D8Nt6H7qRbnk5SLN-UZ00DUkBP_dVbI4A_hFYrYJO4PbShHhx3JUnDa2uIfEYwqjqUQcIzFQoOfX7csoKlhZsOHIZgINp4Bu8wUpoTnNjNkVVrRp118) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/uE2jIbVI__PU_9EfrWP9uSJnbJx59UL9CjQi6lxi6SAUEE1FBTMRgKGDuZAEzkB_xzCGnX3tQ6IT-5dC2pE-XWVbgrDZcidWNRW8DVjvwRZ-NaU4xj5jrJCiG214RCffWb61WfAI6TGBgOAA4vlGYBYO0e2XHJruolDFUACNuAwAOXwaphmt-RxoO_gNwuHNTaoWJqTBD2fGYT0d8RuxYB9PoK70GWKL8bpvt8AMx6ai5Gl9IhfKC_WoPB8_MJDiA0oKLn73Ydm1IWQ)
Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.
(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**