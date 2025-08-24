RPT: LUNEDI’ 25 AGOSTO PRESENTAZIONE A FONDI DEL LIBRO “OLTRE IL MALE”: EDITH BRUCK E ANDREA RICCARDI IN DIALOGO CON ANNA FOA, MARCO IMPAGLIAZZO E ANTONIO TAJANI

(AGENPARL) – Sun 24 August 2025 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “OLTRE IL MALE”:
EDITH BRUCK E ANDREA RICCARDI IN DIALOGO CON
ANNA FOA, MARCO IMPAGLIAZZO E ANTONIO TAJANI
Lunedì 25 agosto 2025, ore 20:00 – Chiostro di
San Domenico, Fondi (LT)
Lunedì 25 agosto alle ore 20:00, presso
il Chiostro di San Domenico a Fondi (LT), si
terrà la presentazione del libro “Oltre il
Male” di Edith Bruck e Andrea Riccardi.
L’evento, organizzato dalla Comunità di
Sant’Egidio in collaborazione con il Comune di
Fondi e altri partner locali, vedrà la
partecipazione degli autori in dialogo con Anna
Foa, Marco Impagliazzo e Antonio Tajani.
Un’importante occasione di riflessione su temi
come la memoria, la riconciliazione e il
superamento del male attraverso la testimonianza e
il dialogo.
