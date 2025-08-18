Close Menu
lunedì 18 Agosto 2025
Toscana

“Funky Night alle Fornaci” con i Saxarubra

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 CITTA’ DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
“Funky Night alle Fornaci” con i Saxarubra
Venerdì 22 agosto concerto soul e funky in piazza della Fornace con apericena e
musica pop
L’estate sangiovannese continua a regalare musica ed emozioni con un nuovo appuntamento
all’insegna del ritmo e della convivialità.
Venerdì 22 agosto, dalle 20 in piazza della Fornace, l’atmosfera si accenderà con la “Funky Night
alle Fornaci”, un evento organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno in collaborazione con
alimentari Mariella e Benedetta e i residenti delle Fornaci.
Protagonisti della serata saranno i Saxarubra, band soul & funky capace di coinvolgere il pubblico
con un repertorio che spazia dalle sonorità pop ai groove più travolgenti degli anni ’70.
Formazione molto apprezzata per la sua energia dal vivo, i Saxarubra si distinguono anche per
l’originalità delle loro esibizioni: ogni brano viene arricchito da improvvisazioni e riletture
personali, trasformando il concerto in un’esperienza unica e mai uguale a se stessa.
La serata unisce così la buona musica all’atmosfera conviviale di un’apericena in piazza, offrendo
un’occasione perfetta per trascorrere del tempo in compagnia.
L’iniziativa rientra nel cartellone dell’estate sangiovannese, il ricco programma di eventi promosso
dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, pensato per
rispondere ai gusti e alle esigenze di tutte le fasce della popolazione, regalando momenti di
cultura, svago e condivisione.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl