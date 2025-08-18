CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUNYA: ESITO NEGATIVO DAGLI ESAMI DI ACCERTAMENTO – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne
CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUNYA:
ESITO NEGATIVO DAGLI ESAMI DI ACCERTAMENTO
Annullata la disinfestazione in programma da lunedì 18 a mercoledì 20 agosto nelle aree limitrofe a via San Fruttuoso.
Monza, 18 agosto 2025. Le analisi effettuate in merito al caso di sospetta infezione da virus Chikungunya nei pressi di via San Fruttuoso hanno dato esito negativo, come comunicato da ATS alle 13 di oggi. Su indicazione di ATS Brianza, è perciò stato annullato l’intervento di disinfestazione in relazione alla segnalazione del caso, che era in programma nelle serate di oggi, martedì 19 e mercoledì 20 agosto, dalle ore 18 alle ore 24, e che avrebbe interessato un’area compresa in un raggio di 200 metri dal luogo del caso sospetto.
Via San Fruttuoso, via Risorgimento, e parti di via Speri, via Marelli, via Tazzoli, via Piemonte, viale Lombardia e via Bassi non saranno più quindi interessate da operazioni di disinfestazione straordinaria nelle prossime sere.
(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne