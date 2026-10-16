Acer celebra l’International Repair Day 2026. 1,8 milioni riparazioni al mese, dai PC alle eBike, 7 centri specializzati e oltre 100 partner nell’area EMEA

Oltre 1,8 milioni di riparazioni, tempi medi di intervento inferiori a cinque giorni e 50.000 m² di infrastrutture dedicate ai servizi post-vendita: sono alcuni dei numeri della rete EMEA di Enfinitec, società del gruppo Acer, che comprende sette centri specializzati e oltre 100 partner distribuiti nell’area EMEA. Con questi dati, in occasione dell’International Repair Day che quest’anno si terrà sabato 17 ottobre, Acer celebra il proprio impegno nella gestione dell’intero ciclo di vita dei dispositivi.

Una rete EMEA per riparazione, assistenza e recupero

I sette centri specializzati sono presenti in diversi mercati europei, tra cui Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Repubblica Ceca. I servizi comprendono assistenza tecnica, manutenzione, gestione dei ricambi, logistica e recupero. Le attività riguardano prodotti Acer e di altri marchi e includono elettrodomestici e mezzi per la mobilità, come eScooter ed eBike.

La rete Enfinitec integra centri specializzati, strutture logistiche e contact center dedicati all’assistenza clienti. Il supporto è garantito da 10 contact center internazionali, operativi in 28 Paesi e in grado di comunicare in 22 lingue attraverso telefono, e-mail, chat e servizi cloud. Le infrastrutture occupano complessivamente 50.000 m². Un ruolo strategico è svolto dall’hub logistico per i ricambi di Wrocław, in Polonia, dove la disponibilità centralizzata dei componenti contribuisce a rendere la catena di approvvigionamento aftermarket tra le più rapide d’Europa e supporta la gestione dei resi e il ricondizionamento dei prodotti. Grazie a questa organizzazione, i tempi medi di riparazione sono inferiori a cinque giorni.

Dalla progettazione alla riparabilità

Nel corso degli anni, Acer ha lavorato per ridurre l’impiego di sostanze potenzialmente nocive e aumentare l’utilizzo di materiali riciclati nelle proprie linee di prodotto. L’attenzione alla riparabilità si riflette anche nelle serie professionali Veriton e TravelMate, progettate per facilitare la manutenzione e la sostituzione dei componenti grazie all’impiego di viti standard e a una struttura interna accessibile. A supporto di questo approccio, Acer for Business mette a disposizione ricambi originali, servizi di assistenza dedicati e guide per la manutenzione, con l’obiettivo di semplificare gli interventi tecnici e prolungare la vita utile dei dispositivi.

«Prolungare la vita utile dei prodotti tecnologici è un elemento importante di un modello di consumo più sostenibile – dichiara Massimiliano Rossi, Vicepresidente PBU e Assistenza presso Acer EMEA. -. Rendere gli articoli più facili da riparare e aggiornare, garantire la disponibilità di ricambi e servizi di assistenza e favorire il ricondizionamento significa prolungarne la vita utile, ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse già impiegate per produrli. È questo l’approccio con cui Acer promuove un modello di economia circolare, che coinvolge l’intero ciclo di vita dei prodotti».

Dal post-vendita al recupero delle risorse

L’approccio circolare di Acer prosegue anche dopo la vendita dei dispositivi. Quando le condizioni lo consentono, i prodotti usati possono essere sottoposti a processi di refurbishing per essere rimessi in servizio oppure destinati a programmi di donazione. Queste iniziative contribuiscono a prolungare la vita dei prodotti, contenere la produzione di rifiuti elettronici e valorizzare le risorse già impiegate. Anche la disponibilità di ricambi originali e di servizi di riparazione per prodotti fuori garanzia può contribuire a ridurre le sostituzioni premature.