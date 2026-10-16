(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Roma, 16 ott. – "In trent'anni gli omicidi in Italia sono crollati, ma la riduzione ha riguardato molto meno le donne rispetto agli uomini. Quanto emerge dal rapporto Eurispes certifica il femminicidio come componente centrale dei decessi per omicidio nel Paese, con una violenza di genere persistente che si consuma soprattutto nelle relazioni familiari e affettive. Non possiamo più considerare questa violenza un'emergenza episodica. I dati parlano chiaro e impongono di rafforzare prevenzione e protezione, superando la logica degli interventi emergenziali. Abbiamo inasprito le pene e migliorato gli strumenti di protezione per le donne, ma siamo ancora impantanati in una cultura patriarcale che va sradicata, in modelli culturali e relazioni di potere che vanno scardinati. Per questo è urgente rendere strutturale l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Promuovere rispetto, consenso e parità fin da piccoli è il pilastro di una rivoluzione culturale che può cambiare le cose e che non possiamo più rimandare".
Trending
- ERICSSON, PIRONDINI-APPENDINO (M5S): A ASSEMBLEA LAVORATORI: LICENZIAMENTI INACCETTABILI
- Archivi legali Amedeo Modigliani – Lunedì alle 11 diretta webtv – Saluto di Mulè
- La semaine à venir : Evénements-clés et réunions 19-25 octobre 2026
- CARBURANTI, GRAZIANO (PD): TELEMELONI CENSURA PROTESTE AL SUD. PRONTI A DENUNCIARE IL CASO ALL’AGCOM
- Presunto attacco informatico alla Coop Centro Italia: indiscrezione in attesa di conferma
- I principali provvedimenti della Giunta regionale
- FEMMINICIDI: QUARTINI (M5S), SECONDO EURISPES VIOLENZA SU DONNE RESISTE. SERVE SVOLTA CULTURALE
- CNA Lombardia al TTG di Rimini: Mantova e Cremona protagoniste del turismo tra imprese, cultura e sapori
- Acer celebra l’International Repair Day 2026. 1,8 milioni riparazioni al mese, dai PC alle eBike, 7 centri specializzati e oltre 100 partner nell’area EMEA
- Elettrificazione del calore e imprese: -74% dei consumi, ma solo -9% dei costi. La transizione resta frenata anche dal prezzo dell’energia
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu