I principali provvedimenti della Giunta regionale

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Aosta, venerdì 16 ottobre 2026
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ai sensi della l.r. 11/1997, la Giunta ha designato Elisabetta Tubère quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo G.B. Festaz, per il prossimo quinquennio
ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE
Ai sensi della l.r. 19/2000, è stata approvata la realizzazione di un progetto di scambio nei rispettivi territori, tra studenti-atleti della Federazione argentina rugby e studenti-atleti valdostani della Federazione italiana rugby.
OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
Ai sensi della l.r. 16/2007, la Giunta regionale ha approvato la classificazione del comprensorio di sci di fondo nel Comune di Cogne quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale.
la Giunta regionale ha approvato criteri e modalità per il trasferimento, la rendicontazione e la restituzione di eventuali economie dei contributi straordinari a favore dei Comuni di Valsavarenche, Emarèse, Fontainemore, Bard, Brusson e Courmayeur per la realizzazione di interventi per la difesa del suolo.
La Giunta regionale ha preso atto dell'elenco degli interventi trasmesso dal Consorzio BIM della Dora Baltea, in qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGA), finalizzati a ridurre le perdite della rete idrica e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Contestualmente ha approvato lo schema di convenzione con il Consorzio BIM e con il Service des Eaux Valdôtaines S.r.l., gestore unico del servizio idrico integrato dal 1° gennaio 2026, per disciplinare criteri e modalità di trasferimento delle risorse regionali previste dalla l.r. 14/2026. L'atto consente di avviare il finanziamento degli interventi individuati, per un importo complessivo di 5,9 milioni di euro.
SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÁ SOSTENIBILE
TURISMO, SPORT E COMMERCIO
Ai sensi della l.r. 6/2001, la Giunta regionale ha approvato l'acquisto di un pacchetto di servizi per la veicolazione e la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta, da attuare in occasione della 35ª edizione del Merano WineFestival, in programma dal 6 al 10 novembre prossimi.
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