Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

I leader europei si uniranno a Zelensky all’incontro con Trump alla Casa Bianca

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Ursula von der Leyen
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

I leader europei e della NATO parteciperanno all’incontro cruciale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, previsto per lunedì alla Casa Bianca. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che la decisione risponde a una richiesta avanzata direttamente da Zelensky.

L’iniziativa arriva dopo settimane di tensioni diplomatiche, alimentate dal timore che Kiev possa essere spinta ad accettare un accordo di pace con Mosca secondo i termini proposti da Trump. La presenza dei leader europei al fianco del presidente ucraino mira a rafforzare la coesione occidentale e ad assicurare che l’Europa abbia voce in capitolo nei negoziati in corso.

Von der Leyen ha scritto su X che “su richiesta del presidente Zelenskyy, domani parteciperò all’incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca”. Nel giro di poche ore, anche il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il segretario generale della NATO Mark Rutte hanno confermato la loro presenza.

Il vertice congiunto assume un peso ancora maggiore dopo l’incontro di venerdì in Alaska tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin, a cui Zelensky non era stato invitato. L’assenza del leader ucraino da quel tavolo negoziale ha sollevato preoccupazioni a Kiev e nelle capitali europee circa la possibilità di un’intesa bilaterale tra Washington e Mosca che lasci l’Ucraina in una posizione di debolezza.

La “trasferta di gruppo” a Washington rappresenta quindi un chiaro segnale politico: l’Europa intende essere parte attiva e non spettatrice nei negoziati di pace, rivendicando un ruolo diretto nella definizione del futuro della sicurezza continentale.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl