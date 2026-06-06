Indagato per terrorismo ad un incontro con alunni, Murelli (Lega): fare chiarezza, bene intervento USR

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - “Prendiamo atto con apprezzamento del pronto intervento dell’USR dell’Emilia-Romagna sugli accertamenti relativi a un evento rivolto agli alunni di una scuola primaria di Modena, al quale sembrerebbe aver preso parte una persona indagata per terrorismo. Quanto emerso da fonti di stampa è preoccupante ed è fondamentale fare piena chiarezza, soprattutto alla luce dell’attentato di Modena e degli episodi di emulazione ad esso legati. La scuola deve restare un luogo libero da ogni ideologia e non può essere terreno di alcuna forma di propaganda, tanto meno di matrice islamista”.
Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.
(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - “Prendiamo atto con apprezzamento del pronto intervento dell’USR dell’Emilia-Romagna sugli accertamenti relativi a un evento rivolto agli alunni di una scuola primaria di Modena, al quale sembrerebbe aver preso parte una persona indagata per terrorismo. Quanto emerso da fonti di stampa è preoccupante ed è fondamentale fare piena chiarezza, soprattutto alla luce dell’attentato di Modena e degli episodi di emulazione ad esso legati. La scuola deve restare un luogo libero da ogni ideologia e non può essere terreno di alcuna forma di propaganda, tanto meno di matrice islamista”.