(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - Questo pomeriggio, alcuni ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti, presso il Cimitero Monumentale del Verano. AMA ha immediatamente denunciato l’accaduto alle Autorità competenti e si è attivata con le Forze dell’Ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. L’azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili.
VERANO, AMA: RUBATA LAPIDE TOMBA GIGI PROIETTI, GIA’ SPORTA DENUNCIA ALLE AUTORITA’ COMPETENTI
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