Temporale: danneggiati dei fusibili all’Ospedale di Tradate. Tecnici al lavoro per ovviare velocemente.

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Il forte temporale di ieri sera ha danneggiato alcuni fusibili all’Ospedale di Tradate, determinando un malfunzionamento nell’impianto di raffreddamento che serve il Pronto Soccorso e la mensa.
I tecnici dell’ospedale sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando per sostituire i particolari componenti elettronici danneggiati.
Parallelamente, stanno introducendo soluzioni alternative per ridurre il possibile disagio a pazienti e operatori.
I tecnici, sia pure con la cautela imposta dal caso, stimano di risolvere il guasto prima di sera.
Dott.ssa Francesca Mauri
Resp. URP e Comunicazione
ASST Sette Laghi – Varese
