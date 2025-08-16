Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

NBC News: Trump non ha discusso dell’invio di truppe statunitensi in Ucraina con Zelensky e i leader UE

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nei suoi colloqui telefonici con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con diversi leader europei, ha affrontato il tema delle possibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma non ha discusso l’ipotesi di inviare truppe americane sul terreno. Lo ha riportato NBC News, citando fonti informate sui colloqui.

Secondo il canale televisivo, “sono state discusse le garanzie di sicurezza europee e americane”, con particolare riferimento alla protezione della sovranità e dell’integrità territoriale di Kiev. La questione militare diretta — ovvero la presenza di forze statunitensi sul campo in Ucraina — non è stata trattata.

La notizia giunge all’indomani del vertice tra Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, in cui i due leader hanno discusso a lungo della risoluzione del conflitto ucraino. Trump, dopo l’incontro, aveva sottolineato che l’obiettivo non era un cessate il fuoco temporaneo, ma un accordo di pace “globale e duraturo”.

Il prossimo banco di prova sarà l’incontro di lunedì alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky, durante il quale si prevede che il tema delle garanzie di sicurezza e del futuro negoziale con Mosca sarà al centro della discussione.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl