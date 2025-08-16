Guasto riparato all’ospedale di Tradate. 

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Con rapidità, nell’interesse primario di pazienti e operatori, i tecnici aziendali hanno sostituito i fusibili danneggiati all’ospedale di Tradate dal forte temporale di ieri sera.
Gli impianti di raffrescamento sono tornati a funzionare regolarmente.
Dott.ssa Francesca Mauri
Resp. URP e Comunicazione
ASST Sette Laghi – Varese
