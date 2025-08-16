Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Abruzzo

CS FDI, DOMANI DONZELLI AD ALBA ADRIATICA E FRANCAVILLA – LA NOTA DI SIGISMONDI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 COMUNICATO STAMPA
FdI, domani L’on. Giovanni Donzelli in Abruzzo ai gazebo su “Giustizia e
Sicurezza”
“Prosegue in Abruzzo la campagna estiva di Fratelli d’Italia “Giustizia e
sicurezza, non solo parole”, promossa a livello nazionale per incontrare i
cittadini, illustrare le riforme costituzionali e le importanti misure
messe in atto dal governo Meloni. Domani, domenica 17 agosto, l’onorevole
Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli
d’Italia, parteciperà ai gazebo organizzati ad Alba Adriatica e a
Francavilla al Mare.
Durante l’iniziativa verrà distribuita anche la tradizionale Enigmistica
tricolore”. Lo comunica il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia
Etelwardo, sen. Etelwardo Sigismondi.
Ecco il dettaglio dei gazebo:
– Ore 10.30 – Alba Adriatica, pasticceria Rossini, in viale Marconi
• Ore 19.00 – Francavilla al Mare, lungomare Sirena.
La stampa è invitata a partecipare.
Pescara, 16 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl