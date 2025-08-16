CS FDI, DOMANI DONZELLI AD ALBA ADRIATICA E FRANCAVILLA – LA NOTA DI SIGISMONDI

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 COMUNICATO STAMPA
FdI, domani L’on. Giovanni Donzelli in Abruzzo ai gazebo su “Giustizia e
Sicurezza”
“Prosegue in Abruzzo la campagna estiva di Fratelli d’Italia “Giustizia e
sicurezza, non solo parole”, promossa a livello nazionale per incontrare i
cittadini, illustrare le riforme costituzionali e le importanti misure
messe in atto dal governo Meloni. Domani, domenica 17 agosto, l’onorevole
Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli
d’Italia, parteciperà ai gazebo organizzati ad Alba Adriatica e a
Francavilla al Mare.
Durante l’iniziativa verrà distribuita anche la tradizionale Enigmistica
tricolore”. Lo comunica il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia
Etelwardo, sen. Etelwardo Sigismondi.
Ecco il dettaglio dei gazebo:
– Ore 10.30 – Alba Adriatica, pasticceria Rossini, in viale Marconi
• Ore 19.00 – Francavilla al Mare, lungomare Sirena.
La stampa è invitata a partecipare.
Pescara, 16 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
