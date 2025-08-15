(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *PERSISTE L’ONDATA DI CALORE: POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE.
DISAGIO FISICO ANCHE DOMANI 16 AGOSTO PER LE ZONE COSTIERA,
PIANEGGIANTE CONTINENTALE E PEDEMONTANA.* —————————
L’elevata temperatura e umidità che da giorni interessa il nostro
territorio fanno sì che si protraggano le condizioni climatiche
caratteristiche dell’ondata di calore, come previsto dal bollettino
quotidiano emesso da ARPAV – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto e
dall’allarme climatico emesso della Regione Veneto.
Il caldo persistente ed un’elevata umidità possono causare situazioni di
disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle
persone più vulnerabili.
In caso di gravi sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM
telefonando al numero 118.
Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di
calore, attuato dal Comune di Venezia e dall’ASL 3 Serenissima, viene
predisposto un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e
assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza, che inoltre
potrà contare su un’assistenza telefonica dedicata per consigliare i
cittadini anziani e non su come difendersi dai rischi delle ondate di calore
e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.
I numeri dell’assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:
-17.30;
* Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia
* Ministero della Salute | numero di pubblica utilità 1500.
E’ bene inoltre rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per
consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche
per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo.
Per ulteriori informazioni e comportamenti da adottare leggere gli opuscoli e
gli approfondimenti predisposti dalla protezione civile al link:
https://www.comune.venezia.it/it/protezionecivile
Molte situazioni di disagio possono essere tuttavia comunque prevenute o
ridotte tramite semplici accorgimenti (corretta alimentazione, adeguata
idratazione, uso di fibre naturali come cotone e lino per l’abbigliamento,
l’uscire di casa nelle ore meno calde della giornata etc.) e sapendo a chi
rivolgersi in caso di bisogno.
Si raccomanda pertanto di seguire i seguenti consigli di carattere generale:
* bere frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in
assenza di sete! Controllare quanto si beve ogni giorno;
* se si urina poco significa che non si sta bevendo abbastanza: occorre bere
di più;
* in assenza di aria condizionata in casa, trascorrere almeno tre ore al
giorno in un ambiente climatizzato a casa di familiari o amici;
* in alternativa, trascorrere almeno tre ore, godendosi l’arte al fresco,
frequentando i Musei della Fondazione Musei Civici (quasi tutti
climatizzati: https://www.visitmuve.it/) o leggendo un buon libro nelle
Biblioteche comunali quasi tutte climatizzate (per orari e informazioni è
consultabile il sito http://www.culturavenezia.it/biblioteche
https://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia oppure ai
* in compagnia nei centri anziani climatizzati attivati nel territorio
comunale o nei centri commerciali (tutti i dettagli nell’opuscolo);
* tenere chiuse le imposte e le finestre per tutto il tempo in cui la
temperatura esterna è più alta di quella interna all’abitazione;
* aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e, se possibile,
durante la notte per far entrare aria fresca;
* dormire e soggiornare nelle stanze più fresche;
* in generale preferire cibi ricchi d’acqua: frutta e verdure crude;
* evitare di bere alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina.
Diluire con acqua fresca le bevande troppo zuccherate;
* nel corso della giornata fare regolarmente docce o bagni freschi senza
asciugarsi e bagnare spesso viso, braccia, polsi e mani con acqua fresca;
* cercare di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi le ore più
calde, che sono quelle dalle ore 11 alle 18;
* indossare vestiti leggeri e in tessuti naturali come cotone o lino, meglio
se di colore chiaro e un cappello;
* evitare attività esterne faticose nelle ore più calde.
La Regione del Veneto ha inoltre dichiarato lo stato di allarme climatico per
disagio fisico per oggi 15 e domani 16 agosto per le zone costiera,
pianeggiante continentale e pedemontana.
In allegato i volantini con i consigli utili su come difendersi dalle ondate
di calore, le informazioni generali e i numeri di telefono da contattare in
caso di necessità.
Venezia, 15 agosto 2025
Volantino informativo Venezia e Isole
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/OCIO%20AL%20CALDO_VE%20CS_2025_3.pdf
Volantino informativo Venezia Terraferma
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/OCIO%20AL%20CALDO_VE%20terraferma%202025_4.pdf
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 COMUNICATO STAMPA