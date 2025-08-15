Fwd: COMUNICATO STAMPA allerta – criticità ordinaria del 15.08.2025

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 10718 del 15/08/2025
Direzione Generale della protezione civile
COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER
TEMPORALI
Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale
codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle
aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu
e Tirso;
L’avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092
Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la
popolazione, ovvero che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti
trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, lim tare i trasferimenti in auto ai soli casi di
urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire
indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a
piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare
sottopassi.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono
consultabili al seguente indirizzo web:
D’ordine del sostituto del Direttore Generale
(Alessandro Naitana)
Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09123 Cagliari
(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 10718 del 15/08/2025