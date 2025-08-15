Close Menu
venerdì 15 Agosto 2025
Agenparl Italia

Comunicato stampa: Maltempo: piogge e temporali al Sud

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Maltempo: piogge e temporali al Sud
Allerta gialla in cinque regioni
Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi sulle
regioni meridionali del nostro Paese, in particolare sui settori tirrenici.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le
regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori
interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo,
impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e
idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta
consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi, venerdì 15 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente
carattere temporalesco, su Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione alla Campania. I fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e
forti raffiche di vento.
Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16
agosto, allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, sulla Campania e sulla Calabria, su
alcuni settori della Basilicata e su gran parte della Sicilia.
Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base
alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della
Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da
tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche
che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle
strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi
della situazione.
Roma, 15 agosto 2025

