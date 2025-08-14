(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Vaccini: Lega, scienza è discussione no imposizione pensiero unico
Roma, 14 ago. – “Altro che dimissioni per la nomina dei Dott. Bellavite e Serravalle, ci vorrebbe un ricambio totale rispetto alla gestione di Speranza. Il quadro della gestione ministeriale che si è presentato in commissione d’inchiesta Covid è stato a dir poco sconfortante. La scienza è discussione non è imposizione di pensiero unico, specialmente quando quel pensiero unico ha clamorosamente fallito alla prova dei fatti. Non va poi dimenticato che negli Stati Uniti il mainstream appare in rapida evoluzione e non crediamo sia opportuno rimanere indietro attaccati al circo delle nostre virostar in cerca della popolarità perduta. Ben vengano quindi idee ed esperienze diverse e spetterà poi come sempre alla politica fare una sintesi”.
Così in una nota i parlamentari della Lega Alberto Bagnai e Claudio Borghi membri della Commissione Covid.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier