giovedì 14 Agosto 2025
INCENDIO A SEULO: L’INTERVENTO RAPIDO DEL SISTEMA AIB EVITA IL PEGGIO. L’ASSESSORA LACONI: “VICINI ALLA COMUNITÀ, TOLLERANZA ZERO PER CHI APPICCA IL FUOCO”

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Cagliari, 14 agosto 2025
Anche la giornata di ieri (13 agosto) è stata intensa sul fronte dell’Antincendio Boschivo: si sono registrati 13 incendi su tutto il territorio regionale, che hanno percorso 39,5 ettari di superfici boscate e 82,85 ettari di superfici non boscate, per un totale di 122,35 ettari. Tra questi, quello divampato intorno alle 14 nella parte alta di Seulo, in direzione Sadali, ha destato le maggiori preoccupazioni per il pericolo generato a persone, aziende e abitazioni: le fiamme hanno lambito la periferia del centro urbano, minacciando le case e colpendo aziende e vigneti. Si registrano perdite di capi di bestiame. Sul posto era presente l’Assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, che ha seguito le operazioni al fianco del Sindaco.
“Per un puro caso ho assistito da vicino alla disperazione della comunità di Seulo, minacciata da un incendio che ha messo a rischio le abitazioni e colpito duramente il territorio. Alcuni cittadini hanno perso allevamenti e vigne, frutto di anni di lavoro: chi appicca il fuoco compie un atto ignobile e irresponsabile”, dichiara l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi.
Grazie al tempestivo e coordinato intervento della macchina AIB regionale—con l’impiego di 3 elicotteri leggeri, 1 elicottero “Super Puma” e 3 velivoli Canadair—il rogo è stato circoscritto nell’arco di tre ore. Comprensibile l’apprensione del Sindaco di Seulo, presente sul campo e parte attiva nelle operazioni di spegnimento e nelle evacuazioni precauzionali delle abitazioni minacciate. Hanno operato in sinergia il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Vigili del Fuoco, l’Agenzia Forestas, i Barraccelli, i volontari della Protezione Civile e numerosi cittadini.
“Un sentito e doveroso ringraziamento va al Corpo forestale, ai Vigili del Fuoco, all’Agenzia Forestas, ai Barraccelli, ai volontari della Protezione Civile e a tutti i cittadini seulesi che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito a salvare il paese. Rapidità, efficienza e coordinamento confermano che la collaborazione tra istituzioni e comunità è la migliore arma contro simili tragedie», aggiunge la Laconi.

