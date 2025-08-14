COMUNICATO STAMPA: Modifiche alla viabilità per la festa tradizionale “Le Carriere del 19” (+FOTO)

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Modifiche alla viabilità per la festa tradizionale “Le Carriere del 19”
Dal 16 al 19 agosto a Scarlino centro storico e aree limitrofe interessate
da divieti e senso unico per garantire sicurezza e fluidità del traffico
L’Amministrazione comunale di Scarlino informa che, in occasione della
festa tradizionale “Le Carriere del 19”, sono previste modifiche alla
circolazione stradale nel capoluogo per consentire lo svolgimento in
sicurezza delle iniziative in programma dal 16 al 19 agosto 2025.
Il provvedimento, adottato con ordinanza della Polizia municipale, prevede
divieti di sosta, chiusure temporanee di alcune vie e l’istituzione di
sensi unici, oltre a un servizio navetta gratuito attivo martedì 19 agosto
dalle 16.30 alle 24.00, con fermate nelle principali aree di accesso al
centro storico (il servizio si interromperà dalle 20.15 alle 21.00 nel
rispetto delle normative).
Le modifiche avranno inizio sabato 16 agosto con l’installazione di
strutture e bagni chimici in via Roma e piazzetta della pubblica assistenza,
proseguiranno domenica 17 agosto con la chiusura pomeridiana di via Roma e
via IV Novembre per l’allestimento del mercatino, e lunedì 18 agosto con
il divieto di transito in via Martiri d’Istia e la chiusura di piazza del
Rivellino per il corteo storico e le rappresentazioni sceniche.
Martedì 19 agosto, giorno clou della manifestazione, il centro storico
sarà interdetto al traffico dalle 8.00 alle 2.00 del giorno successivo, con
sosta consentita solo negli spazi appositamente segnalati. Sarà inoltre
istituito il senso unico lungo la strada comunale Panoramica in direzione
zona Peep, con possibilità di parcheggio su un solo lato.
«Invitiamo cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica
temporanea – dichiara il sindaco Francesca Travison – e a utilizzare il
servizio navetta per vivere in sicurezza e senza disagi questa importante
ricorrenza della nostra tradizione».
Comune di Scarlino
COMUNE DI SCARLINO
Via Martiri d’Istia, 1
58020 – Scarlino (GR)
“Rispetta l’ambiente: non stampare questa e-mail se non ti è veramente necessario”.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl