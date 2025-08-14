(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI SAN ROCCO: MISURE A TUTELA DELLA
CIRCOLAZIONE PEDONALE* ———————————————-
In occasione del concerto per le celebrazioni della Festa di San Rocco, in
programma sabato 16 agosto, il Comando della Polizia locale ha emanato
un’ordinanza con la quale vengono adottate misure a tutela della
circolazione pedonale.
Il provvedimento stabilisce che nella giornata della manifestazione, dalle
ore 19 alle 23, e comunque fino al termine dell’evento, venga disposta la
chiusura al pubblico passaggio di Campo San Rocco, per consentire lo
svolgimento del concerto. Il flusso pedonale verrà deviato in direzione
Calle di San Rocco, Crosera San Pantalon, Campo Castelforte.
Il testo dell’ordinanza
Venezia, 14 agosto 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 COMUNICATO STAMPA