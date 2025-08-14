Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Celebrazioni per la festa di San Rocco: misure a tutela della circolazione pedonale

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI SAN ROCCO: MISURE A TUTELA DELLA
CIRCOLAZIONE PEDONALE* ———————————————-
In occasione del concerto per le celebrazioni della Festa di San Rocco, in
programma sabato 16 agosto, il Comando della Polizia locale ha emanato
un’ordinanza con la quale vengono adottate misure a tutela della
circolazione pedonale.
Il provvedimento stabilisce che nella giornata della manifestazione, dalle
ore 19 alle 23, e comunque fino al termine dell’evento, venga disposta la
chiusura al pubblico passaggio di Campo San Rocco, per consentire lo
svolgimento del concerto. Il flusso pedonale verrà deviato in direzione
Calle di San Rocco, Crosera San Pantalon, Campo Castelforte.
Il testo dell’ordinanza
Venezia, 14 agosto 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl