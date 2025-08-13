Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

L’Ucraina riceve un milione di proiettili nel 2025 grazie all’iniziativa ceca

Redazione RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

Nel 2025, l’Ucraina ha ricevuto un milione di proiettili di grosso calibro acquistati da paesi occidentali in stati terzi nell’ambito dell’iniziativa promossa da Praga. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa CTK, citando il primo ministro ceco Petr Fiala.

L’annuncio è arrivato dopo un incontro online dei leader dei paesi membri della “Coalizione dei volenterosi”, un gruppo di stati che sostengono attivamente Kiev.

“Posso annunciare che, grazie all’iniziativa ceca, quest’anno abbiamo consegnato un milione di proiettili di grosso calibro all’Ucraina”, ha dichiarato Fiala.

Nel 2024, Kiev aveva ricevuto 1,5 milioni di proiettili nell’ambito dello stesso programma, mentre per il 2025 l’obiettivo complessivo è di arrivare a 1,8 milioni di unità. L’idea di questa iniziativa era stata avanzata dalla Repubblica Ceca dopo il 24 febbraio 2022 e, fino ad oggi, vi hanno aderito circa 20 paesi.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl