Nel 2025, l’Ucraina ha ricevuto un milione di proiettili di grosso calibro acquistati da paesi occidentali in stati terzi nell’ambito dell’iniziativa promossa da Praga. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa CTK, citando il primo ministro ceco Petr Fiala.
L’annuncio è arrivato dopo un incontro online dei leader dei paesi membri della “Coalizione dei volenterosi”, un gruppo di stati che sostengono attivamente Kiev.
“Posso annunciare che, grazie all’iniziativa ceca, quest’anno abbiamo consegnato un milione di proiettili di grosso calibro all’Ucraina”, ha dichiarato Fiala.
Nel 2024, Kiev aveva ricevuto 1,5 milioni di proiettili nell’ambito dello stesso programma, mentre per il 2025 l’obiettivo complessivo è di arrivare a 1,8 milioni di unità. L’idea di questa iniziativa era stata avanzata dalla Repubblica Ceca dopo il 24 febbraio 2022 e, fino ad oggi, vi hanno aderito circa 20 paesi.