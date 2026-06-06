(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - "Impedire ai ricchi di occupare case che sarebbero da destinare ai poveri non si chiama sfratto. Permettere finalmente che stabili inutilizzabili, non assegnabili ma occupabili siano recuperati per destinarli a chi ne ha bisogno risponde ad un'esigenza di giustizia sociale. Questo è il piano casa del Governo Meloni e capiamo benissimo il perché Ilaria Salis lo osteggi. A una certa area politica- a parole autonoma ma con la tessera di partito in tasca- mancherà infatti materia prima sulla quale adoperarsi nella propria retorica che ai fatti si è rivelata utile solo a fini propagandistici da campagna elettorale ma inutile sia per le persone fragili, sia per il recupero degli spazi ma probabilmente solo a qualche candidatura".
Casa, Montaruli (Fdi): Impedire a ricchi di occupare case dei poveri non è sfratto ma diritto sociale
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