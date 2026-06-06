Reggia Caserta. Cangiano (FdI): da Giuli senso istituzioni e attenzione al futuro

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - "Fa sorridere chi prova a raccontare caos proprio mentre il Ministero sta lavorando con serietà per garantire alla Reggia di Caserta la migliore guida possibile.
Parliamo di uno dei siti culturali più importanti d'Italia e patrimonio UNESCO: è giusto che venga fatta una valutazione approfondita, attenta e rigorosa, proprio per evitare superficialità ed errori del passato.
Ho molto apprezzato il comportamento del Ministro Giuli, che sta dimostrando grande senso delle istituzioni e attenzione per il futuro della Reggia, scegliendo la strada della qualità e della trasparenza, senza logiche improvvisate. La Reggia di Caserta merita eccellenza, autorevolezza e una visione internazionale all'altezza del suo prestigio mondiale."
(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - "Fa sorridere chi prova a raccontare caos proprio mentre il Ministero sta lavorando con serietà per garantire alla Reggia di Caserta la migliore guida possibile.