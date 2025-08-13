(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
INCENDI BOSCHIVI: OGGI 24 RICHIESTE DI INTERVENTO AEREO
Aggiornamento alle ore 18.00 del 13 agosto
Nella giornata di oggi gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato,
coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno
nelle operazioni di spegnimento dei numerosi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto
aereo alle attività svolte dalle squadre a terra.
Secondo i dati disponibili alle 18.00, sono state 24 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro
Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento da diverse regioni italiane: 7 rispettivamente
dalla Calabria e dalla Campania, 5 dal Lazio, 4 dalla Sicilia e una dalla Sardegna
L’intervento congiunto dei mezzi aerei e dell’azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso
di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 10 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido
ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare
in sicurezza.
È utile infine ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti
superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare
tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o, dove
attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio
boschivo. È importante, inoltre, fornire informazioni il più possibile precise contribuendo in modo
determinante nel limitare i danni e consentire a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con
tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.
Roma, 13 agosto 2025
