(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Como: tre stranieri irregolari arrestati per reati predatori. Molteni: eccellente operazione della Polizia
Roma, 13 ago. – “Altra eccellente operazione condotta dalla Polizia di Stato di Como guidata dal Questore Marco Calì nel contrasto ai reati predatori nella città lariana. Tre cittadini stranieri irregolari già con precedenti specifici sono stati arrestati per tentato furto dalla Squadra mobile lariana durante una intensa attività di controllo del territorio con specifica attenzione alle zone di maggiore vocazione turistica. Ho ringraziato personalmente il Questore di Como per questa ennesima brillante operazione di polizia e di contrasto ai reati predatori e al crimine diffuso in città che creano particolare allarme sociale tra cittadini e turisti. Una attività intensa e quotidiana da parte delle nostre forze di polizia che merita gratitudine e il plauso da parte dei cittadini e di tutta la comunità”.
Lo dichiara il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier