CS TURISMO ESTATE 2025, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *COMUNICATO STAMPA* *Estate 2025, Testa (FdI): Altro che spiagge vuote,
l’Italia e l’Abruzzo attraggono e crescono. Basta narrazioni distorte.* “Altro
che spiagge vuote e italiani in crisi: i dati ufficiali confermano che
l’estate 2025 è tra le più dinamiche e vitali degli ultimi anni. L’Italia è
ai vertici del mercato turistico mediterraneo per competitività dei prezzi
e tasso di saturazione delle strutture ricettive. E l’Abruzzo, ancora una
volta, si distingue per la sua capacità di offrire un turismo completo,
autentico e in crescita. Le località montane abruzzesi, come Teramo e
L’Aquila, registrano tassi di saturazione superiori al 53% per Ferragosto,
tra i più alti d’Italia. Il nostro territorio si conferma tra le
destinazioni più richieste, con una proposta che va ben oltre il mare:
dalle vette del Gran Sasso alle spiagge della Costa dei Trabocchi, dai
borghi storici alle città d’arte, passando per parchi nazionali, colline,
eventi culturali e gastronomia di eccellenza. Il turismo abruzzese è in
piena espansione e lo dimostrano anche i numeri dell’aeroporto d’Abruzzo,
che ha già superato i 600.000 passeggeri nei primi sette mesi dell’anno,
con una crescita del 36% rispetto al 2024. Un risultato frutto di
investimenti mirati e di una strategia vincente che ha reso lo scalo
pescarese competitivo a livello nazionale e internazionale. Su scala
nazionale, si stimano oltre 70 milioni di arrivi tra giugno e settembre,
con una spesa turistica che supera i 15 miliardi di euro. Il turismo
italiano si sta destagionalizzando, diversificando e rafforzando. Le città
d’arte superano le località balneari in prenotazioni e anche il turismo
lacuale e termale mostra performance in crescita. L’Abruzzo è protagonista
di questa trasformazione. Non solo per i numeri ma per la qualità
dell’offerta e la capacità di intercettare nuove tendenze. Chi parla di
crisi e abbandono, evidentemente, ignora la realtà o preferisce raccontare
un’Italia che non esiste. I dati parlano chiaro e il lavoro della Regione
Abruzzo, dei suoi operatori e delle istituzioni locali sta dando frutti
concreti. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere il turismo come motore
di sviluppo, occupazione e identità. L’Abruzzo è la regione che offre
tutto: mare, montagna, collina, arte, storia, natura e accoglienza. E i
risultati lo dimostrano”. Lo afferma il deputato abruzzese di Fratelli
d’Italia, Guerino Testa.
Pescara, 12 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
