CS EX STAZIONI, LA NOTA DI CAMPITELLI (FDI)

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *COMUNICATO STAMPA *
*Ex stazioni, Campitelli: La Provincia ha perso tre anni e rischia di
compromettere la Via Verde*
“Ho letto una ricostruzione piuttosto artificiosa e, in alcuni passaggi,
forzata sulla delicata questione delle ex stazioni lungo la costa dei
Trabocchi. È necessario fare chiarezza, con date, numeri e proposte. Tre
anni fa, la Provincia annunciava con grande enfasi di avere a disposizione
i fondi necessari per acquistare le ex stazioni lungo la costa, ma di
essere bloccata da un vincolo normativo imposto dalla Regione. Ho preso sul
serio quella richiesta e, grazie al lavoro intenso degli uffici, abbiamo
fatto ciò che era necessario: modificato la legge regionale, rimuovendo
ogni alibi e offrendo alla Provincia la concreta possibilità di procedere
con l’acquisto. Il risultato? Nessuna azione, nessun passo avanti. Da quel
momento, l’unica cosa arrivata dalla Provincia sono state critiche. Nessuna
proposta, nessun progetto, nessun impegno reale. Nel frattempo, la Via
Verde — uno dei progetti più importanti per lo sviluppo turistico e
sostenibile dell’Abruzzo — rischia di trasformarsi in un’occasione
sprecata. E non per colpa di altri. Ci troviamo di fronte a una totale
assenza di visione strategica. L’emendamento che avevo proposto, pensato
per tutelare maggiormente il turismo, offrire più servizi a turisti e
famiglie e rafforzare l’economia locale, ha suscitato critiche strumentali.
Eppure, mirava proprio a colmare le lacune della Provincia e di alcune
amministrazioni comunali, a partire da una pianificazione seria e organica
dell’intera costa dei Trabocchi. Come se non bastasse, la Provincia ha
speso quasi 300.000 euro per una relazione di appena 11 pagine, che avrebbe
dovuto indicare cosa fare delle ex stazioni. Soldi pubblici bruciati per un
documento che non ha prodotto alcun effetto concreto. Chi oggi lancia
accuse dovrebbe prima guardare alle proprie responsabilità. Noi abbiamo
fatto il nostro dovere. Ora spetta alla Provincia dimostrare di essere
all’altezza di questa sfida. Non possiamo permetterci di giocare con il
futuro di un territorio che merita ben altro”. Così il consigliere
regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’urbanistica, Nicola Campitelli.
Chieti, 12 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *COMUNICATO STAMPA *