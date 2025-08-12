CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *NAZIONALE*
AL NORD
Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al
pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l’arco alpino,
ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nottata residua
instabilità con isolati fenomeni in movimento verso le pianure.
AL CENTRO
Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al
pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di
acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In
serata e nottata torna la stabilità con nuvolosità alternata a schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio
acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne sia delle regioni
Peninsulari che delle Isole Maggiori. Migliora dalla serata con disturbi
nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale e sereno altrove.
Temperature minime per lo più stazionarie o in lieve calo sulle regioni
centrali, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.
