(ARC) Porto Nogaro: Scoccimarro, al via i dragaggi prima di Ferragosto

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Investimenti per sicurezza anche in navigazione
Udine, 12 ago – “Come garantito agli operatori nel corso
dell’incontro dello scorso 23 luglio, oggi – prima di Ferragosto
– sono partite le operazioni di dragaggio a Porto Nogaro nel
tratto del canale di atterraggio a mare nei pressi della localit?
Porto Buso per il ripristino della sezione cunetta di
navigazione”.
Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio
Scoccimarro annunciando la prima bennata dell’intervento.
In legge di stabilit? 2025 erano stati stanziati 6,4 milioni per
manutenzione cunetta di navigazione nel tratto di atterraggio a
mare e nel tratto fluviale del Corno.
“La Regione ? al fianco degli operatori economici per favorire
impresa e sviluppo sostenibile” ha commentato Scoccimarro.
Sul fronte della sicurezza, verranno installati nuovi mareografi
per il monitoraggio in tempo reale del medio mare e ulteriori
strumenti, sviluppati in accordo con la Capitaneria, per una
navigazione pi? sicura.
ARC/EP/pph
121556 AGO 25
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Investimenti per sicurezza anche in navigazione