Friuli Venezia Giulia

(ACON) COMUNIT ENERGETICHE. MASSOLINO(PAT-CIV): FONDO ROTAZIONE A TASSO ZERO

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 (ACON) Trieste, 12 ago – L’Assemblea legislativa del Friuli
Venezia Giulia ha accolto l’ordine del giorno presentato dai
consiglieri del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo
Moretuzzo e Giulia Massolino, collegato all’Assestamento di
bilancio 2025-27, “per promuovere un modello energetico pi?
giusto, democratico e partecipato, attraverso un concreto
sostegno alla nascita e allo sviluppo delle Comunit? energetiche
rinnovabili solidali (Cers)”.
“L’ordine del giorno – dettaglia la Massolino in una nota –
impegna la Giunta regionale a valutare l’istituzione di un fondo
di rotazione a tasso zero, dedicato a sostenere le Cer nelle fasi
iniziali di investimento e nella copertura dei rischi, con
particolare attenzione ai progetti promossi da enti locali,
cooperative di comunit?, terzo settore e gruppi di cittadini”.
“La transizione energetica non pu? essere lasciata in mano a
logiche speculative. Deve diventare un’occasione di protagonismo
per i territori – dichiara la consigliera -, capace di generare
benefici concreti e duraturi per le comunit? locali. Le Cers sono
uno strumento chiave in questa direzione. Il provvedimento
richiama l’urgenza di garantire equit? sociale e partecipazione
democratica nel processo di transizione energetica, e sottolinea
i rischi di concentrazione e privatizzazione delle risorse
rinnovabili, come sole, vento, terra e acqua, se non si mettono
in campo politiche pubbliche efficaci e inclusive”.
“Oltre al fondo, l’ordine del giorno chiede di sostenere
l’accompagnamento tecnico, giuridico e amministrativo per la
costituzione di nuove Cer, anche attraverso la costituenda
comunit? regionale ?Io sono FVG’ e di coinvolgere attivamente le
comunit? locali nelle decisioni relative agli impianti
rinnovabili, per garantire trasparenza, giustizia territoriale e
ridurre le conflittualit?. Emergono tensioni legate a impianti
rinnovabili calati dall’alto, senza alcun coinvolgimento della
cittadinanza – fa presente l’autonomista – e ne abbiamo
ampiamente discusso in occasione della legge sulle aree idonee.
Le CERS sono uno strumento potente per una transizione giusta e
condivisa, ma vanno governate con attenzione”.
“L’approvazione di questo ordine del giorno rappresenta un passo
avanti verso un modello energetico pi? equo e solidale, nel quale
le comunit? non siano semplici spettatrici – chiosa la Massolino
-, ma protagoniste del cambiamento”.
ACON/COM/rcm
121304 AGO 25

Share.

