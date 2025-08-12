(ACON) A REDAZIONI. 13/8 A GO CONFSTAMPA FASIOLO (PD) SU IRO DIFESA AMBIENTE

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 La consigliera regionale del Partito democratico Laura Fasiolo
presenter? l’interrogazione a risposta orale (Iro) depositata in
Consiglio regionale sulla situazione ambientale connessa alle
esalazioni della Livarna di Nova Gorica e dell’Asfalta Bazna
Vrtojba.
MERCOLED? 13 AGOSTO
alle ore 10
a GORIZIA
Villa Olivo, corso Italia 61
Sull’impegno tematico del Gruppo provinciale ambiente del Pd
interverranno la segretaria provinciale isontina Sara Vito e il
coordinatore ambiente del Pd isontino Michele Tofful. Interverr?
per la segreteria regionale Lucia Giurissa.
Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.
121853 AGO 25
