CS INCENDI, VERRECCHIA (FDI) REPLICA A CAVALLARI

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Incendi, Verrecchia (FdI): Cavallari getta ‘benzina sul fuoco’ mentre
Marsilio e Scelli agiscono con responsabilità
“Cavallari sembra voler emulare Bonelli, che alla Camera ha portato le
pietre dell’Adige per attribuire alla presidente Meloni la responsabilità
della siccità. Ora tenta lo stesso gioco, cercando di far ricadere sul
presidente Marsilio la causa degli incendi in Abruzzo. Un’operazione
strumentale e fuorviante. La realtà è ben diversa: Marsilio e il direttore
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, stanno
seguendo costantemente l’evolversi della situazione, coordinandosi con i
Vigili del Fuoco e gli enti competenti per affrontare con concretezza
un’emergenza che, da prime ricostruzioni, sembrerebbe avere origine dolosa.
Ancora una volta, l’opposizione si dimostra inconcludente. Invece di
contribuire con proposte costruttive, preferisce alimentare polemiche
sterili, gettando ‘benzina sul fuoco’. Un atteggiamento irresponsabile che
non aiuta né i cittadini né il territorio. Colgo l’occasione per rivolgere
un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti regionali, ai vigili del
fuoco e ai tanti volontari che, con dedizione e coraggio, stanno svolgendo
un lavoro indispensabile nella lotta agli incendi boschivi”. Lo dichiara il
capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.
L’Aquila, 11 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 COMUNICATO STAMPA