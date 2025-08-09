TREVISATLETICA: NALESSO IN FINALE AGLI EUROPEI U20, DOMANI LA GARA PER LE MEDAGLIE | Comunicato Stampa

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 TREVISATLETICA, NALESSO IN FINALE
AGLI EUROPEI U20
La 18enne pesista di Fiera lancia a 14.96 e supera la qualificazione a
Tampere: domani – domenica 10 agosto – la gara per le medaglie
Treviso, 9 agosto 2025 – Una spallata a pochi centimetri dalla fettuccia dei 15 metri,
poi l’urlo liberatorio: Anita Nalesso è in finale agli Europei Under 20 di Tampere
(Finlandia).
Nel pomeriggio, in una sofferta gara di qualificazione, la 18enne pesista di
Trevisatletica ha lanciato a 14.96, realizzando la settima misura complessiva ed
entrando così tra le 12 atlete che domani, domenica 10 agosto, alle 16 orario italiano,
andranno a caccia delle medaglie continentali.
Per Nalesso è stata una gara in crescendo: 13.95 al primo lancio, 14.16 al secondo,
14.96 al terzo. A conti fatti, per l’ingresso in finale sarebbe bastato anche il 14.16 del
secondo lancio, ma Anita non ha voluto correre rischi ed è stata premiata: domani
sarà tra le protagoniste di una finale che si annuncia incerta, senza una vera candidata
alla vittoria.
Dopo il sesto posto dell’altista Federico Celebrin nella rassegna continentale under 23
di Bergen (Norvegia), un’altra giovane stella di Trevisatletica si affaccia dunque ai
vertici dell’atletica continentale. Anche se nel caso di Anita Nalesso si tratta di un
ritorno: la pesista trevigiana, classe 2007, dunque al primo di categoria, è stata infatti
finalista nel 2023 al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor (EYOF) e
l’anno scorso è entrata nel lotto delle migliori (sesta) anche ai Campionati Europei U18
di Banska Bystrica.
Anita Nalesso è arrivata a Tampere – accompagnata a bordo pedana dal tecnico
(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 TREVISATLETICA, NALESSO IN FINALE