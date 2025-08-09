RISO, COLDIRETTI PAVIA CONTRO MAXI-SPECULAZIONI: “FOTOVOLTAICO SUI TETTI, NON SUI CAMPI DELLA LOMELLINA”

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 9 agosto 2025
Riso, Coldiretti Pavia contro le maxi-speculazioni:
“Fotovoltaico sui tetti, non sui campi della Lomellina”
«La nostra provincia, che vanta il titolo di prima produttrice di riso in Europa, non può permettersi di cedere le proprie terre a progetti speculativi. Coldiretti Pavia esprime il suo totale dissenso a tutte quelle iniziative che rischiano di stravolgere il paesaggio della nostra punta di diamante, la Lomellina». Così Silvia Garavaglia, Presidente di Coldiretti Pavia, interviene dopo l’annuncio di un nuovo maxi-impianto fotovoltaico in Lomellina.
«La Coldiretti non si è mai opposta alle agroenergie, e le imprese agricole sono in prima fila per dare un importante contributo alla sostenibilità – sottolinea Silvia Garavaglia – Pensiamo all’ultimo bando per installare i pannelli fotovoltaici sui tetti di capannoni e stalle, le cui risorse si sono esaurite velocemente e che, soltanto grazie al pressing della nostra Organizzazione, sono state ulteriormente implementate. Ma deve essere chiaro che i terreni agricoli non si toccano».
Coldiretti Pavia ha denunciato a più riprese l’assalto alla campagna da parte di fondi speculativi e di aziende che poco o nulla hanno a che fare con l’agricoltura e che hanno già pronti progetti per una dozzina di impianti sparsi sul territorio. «Queste iniziative sfruttano le fragilità di un settore che, anche per colpa delle importazioni dall’estero, non sempre riesce a garantire un adeguato livello di reddito alle aziende agricole – dice ancora il Presidente di Coldiretti Pavia – Per non parlare di tutte le perplessità dei cittadini e anche di alcune amministrazioni, che si stanno opponendo in tutti i modi a questi maxi-impianti».
Per Coldiretti Pavia è necessario salvaguardare le campagne per garantire la sovranità alimentare nazionale, fermando le speculazioni e il consumo di suolo prodotto da impianti che rischiano di essere di fatto incompatibili con l’attività agricola. «La nostra Organizzazione sostiene da sempre un modello di transizione energetica che vede le imprese agricole come protagoniste – dice ancora il Presidente di Coldiretti Pavia – Questi maxi-impianti, invece, sono una minaccia diretta alle aziende agricole e alla risicoltura, un patrimonio inestimabile che abbiamo l’obbligo di difendere».
Questi impianti, infatti, non nascono dalla volontà degli agricoltori di investire nel futuro del proprio lavoro – sottolinea Coldiretti Pavia – ma da logiche di speculazione fondiaria che vedono la terra non come risorsa da coltivare ma come mero strumento per profitti finanziari. «L’aumento dei prezzi dei terreni alimentato da queste dinamiche rischia di rendere sempre più difficile per i giovani agricoltori accedere alla terra – conclude Silvia Garavaglia – Coldiretti Pavia continuerà a lottare per difendere il patrimonio agricolo, paesaggistico e sociale del nostro territorio, perché il futuro della nostra provincia è in ciò che la terra produce, non in ciò che la ricopre».
