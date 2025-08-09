Domenica 10 agosto, a Santa Fiora la cerimonia di consegna dei Provisini d’argento

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 *Comune di Santa Fiora*
*Comunicato stampa del 9 agosto 2025*
*A Santa Fiora la cerimonia di consegna dei Provisini d’argento*
*Domenica 10 agosto, ore 18.45, in piazza Giosuè Carducci *
Santa Fiora celebra i cittadini, le associazioni e le aziende che si sono
distinte con il loro operato nei diversi settori, contribuendo alla
crescita e al benessere della comunità locale. La cerimonia di consegna dei
Provisini d’argento si svolgerà domenica 10 agosto, alle ore 18.45, in
piazza Giosuè Carducci a Santa Fiora (*(detta piazza del Suffragio)*
La data del 10 agosto è stata scelta al fine di consegnare i Provisini in
ricordo del privilegio di battere moneta (il “*Provisino Aldobrandesco*”),
concesso il 10 agosto 1164 dall’Imperatore Federico I *Barbarossa* al Conte
di Santa Fiora Ildebrando VII Novello.
Ogni anno, in quello stesso giorno, il Comune di Santa Fiora assegna
l’onorificenza cittadina. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Per l’occasione, per ricordare il particolare periodo storico, saranno
presenti alla cerimonia anche alcuni figuranti in costumi d’epoca.
*Comune di Santa Fiora*
