(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 COMUNICATO STAMPA: 188 NUOVE ASSUNZIONI NEL BIENNIO 2024-2025
Ai 100 già assunti, ulteriori 88 nuovi professionisti arrivano a potenziare la squadra ASST Bergamo Ovest: un passo avanti per la sanità del territorio.
La Regione Lombardia ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’ASST Bergamo Ovest per il triennio 2025-2027. Questo importante traguardo permetterà all’Azienda di rafforzare la propria squadra e potenziare i servizi socio sanitari offerti ai cittadini.
NUOVE ASSUNZIONI PER MIGLIORARE CURA E ASSISTENZA
Per il 2025, sono previste 88 nuove assunzioni tra dirigenti e personale del comparto: 37 professionisti per gli Ospedali di Treviglio e Romano (tra dirigenti medici, infermieri, etc.) e 51 professionisti per potenziare il territorio (tra medici, infermieri, etc.).
L’Asst Bergamo Ovest completa cosi la sua squadra arrivando a quota 2.150 professionisti.
LAVORARE INSIEME PER LA SANITÀ DEL TERRITORIO
L’ASST Bergamo Ovest continua la collaborazione con le altre aziende socio sanitarie del territorio bergamasco per condividere risorse e competenze e potenziare i servizi offerti. In particolare grazie ad un’intesa con Asst Papa Giovanni XXIII, l’Asst Bergamo Ovest potrà dotarsi di ulteriore personale medico in comando.
