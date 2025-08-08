Close Menu
venerdì 8 Agosto 2025
Risolto il problema nell’ approvvigionamento idrico dell’Ospedale di Circolo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Risolto il problema nell’ approvvigionamento idrico dell’Ospedale di Circolo.
Limitate riduzioni nell’attività programmata, in parte già recuperate.
Come anticipato dalla nota stampa de Le Reti, il problema che, dalla notte scorsa, ha impedito il regolare rifornimento idrico all’Ospedale di Circolo è stato risolto. L’ospedale può ora contare sul regolare approvvigionamento idrico. La criticità, verificatasi nella notte, è stata prontamente affrontata dalla Direzione medica ospedaliera, dai tecnici dell’Ospedale, dai Vigili del fuoco e dai tecnici delle società ALFA Varese e Le Reti, consentendo all’ospedale di continuare la propria attività ad eccezione di alcune limitate riduzioni che si sono rese prudenzialmente necessarie. In particolare, sono stati rinviati gli interventi chirurgici programmati nella seconda parte della mattinata. Con il coordinamento della Direzione aziendale, l’Ospedale di Circolo ha potuto modificare tempestivamente la propria organizzazione, grazie al supporto degli ospedali spoke, per consentire la continuità delle attività, non solo di quelle in emergenza e urgenza, limitando al massimo i rallentamenti. L’Ospedale di Circolo non ha mai interrotto nemmeno il ruolo di hub nelle reti per patologie tempo-dipendenti e, nel pomeriggio, è stata recuperata una parte degli interventi programmati che erano stati sospesi in tarda mattinata.
Si ringrazia per il fondamentale supporto offerto i Vigili del Fuori, Alfa Varese, la Croce Rossa, la Protezione civile e la Prefettura.
Dott.ssa Francesca Mauri
Resp. URP e Comunicazione
ASST Sette Laghi – Varese

