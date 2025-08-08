Pittori e scultori nei cortili 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Carissime amiche ed amici,
Questa rassegna, che festeggia la 19° edizione, ci permetterà di tornare con
limmaginazione, allessenza artistica che ha costruito la storia della
nostra comunità: larte.
In questa giornata particolarmente ricca di eventi culturali, pittura e
scultura sono le protagoniste del palcoscenico dei nostri cortili e tutti
potranno vedere da vicino il processo creativo e le opere dei bravi artisti
che partecipano a questa rassegna. Come lo scorso anno siamo lieti di poter
contare sulla collaborazione e partecipazione degli allievi dei due istituti
artistici varesini: il Liceo Artistico A. Frattini e quello delle scuole
Manfredini.
Il nostro borgo viene da sempre considerato, a ragion veduta, il Paese degli
Artisti: è stato patria di importanti autori che, dal XVIII al XX secolo,
sono stati tra i principali protagonisti della scultura italiana.
Questa vocazione artistica è oggi ancora protagonista nel nostro Paese sia
camminando per le vie del centro storico, caratterizzato da preziosi portali
in pietra, sia visitando i numerosi musei presenti: museo dei Picasass,
museo della scultura viggiutese dellOttocento, museo E. Butti, museo degli
artisti viggiutesi del Novecento.
In questa bella giornata avremo anche loccasione di vedere gli studenti del
Liceo Artistico Manfredini, al lavoro, mentre porteranno a termine il nuovo
murales dedicato a Puccini, sul muro che fa da fondale, al parcheggio di Via
San Benedetto da San Fratello.
Anche questanno verrà riproposta per i più piccoli, la visita dei cortili e
la raccolta dei timbri sul Passaporto dei Piccoli Artisti, che verrà
fornito a tutti i bambini partecipanti alla manifestazione che così potranno
andare alla ricerca dei tesori dellarte del nostro paese.
Il ricco programma della manifestazione di questanno annovera anche la
presenza di diverse formazioni musicali ed alcuni interventi che vedranno i
ragazzi tra i protagonisti.
Nellambito del progetto di musealizzazione del Cimitero vecchio, saranno
organizzati dei Workshop con gli Antropologi dellUniversità dellInsubria
di Varese.
Agli ospiti più fedeli auguriamo una buona visita, mentre invitiamo i
novelli esploratori darte a scoprire il nostro centro storico e, nel caso
la giornata odierna non sia stata sufficiente per visitare tutte le nostre
bellezze, li invitiamo a ritornare altre volte in occasione dei prossimi
eventi artistici e culturali. Come potete vedere anche il programma questa
edizione ha in serbo tante novità e tante sorprese che vi invitiamo ad
andare a scoprire.
Potete, inoltre, consultare il sito web dei nostri musei:
http://www.museiciviciviggiutesi.com per scoprire le bellezze che ivi si celano e
il nuovo sito dedicato alla collezione Museo Butti|Contemporanea
http://www.butticontemporanea.it, quindi, tornare a farci visita, da graditi
ospiti.
