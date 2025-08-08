Close Menu
Pittori e scultori nei cortili 2025

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Carissime amiche ed amici,
Questa rassegna, che festeggia la 19° edizione, ci permetterà di tornare con
limmaginazione, allessenza artistica che ha costruito la storia della
nostra comunità: larte.
In questa giornata particolarmente ricca di eventi culturali, pittura e
scultura sono le protagoniste del palcoscenico dei nostri cortili e tutti
potranno vedere da vicino il processo creativo e le opere dei bravi artisti
che partecipano a questa rassegna. Come lo scorso anno siamo lieti di poter
contare sulla collaborazione e partecipazione degli allievi dei due istituti
artistici varesini: il Liceo Artistico A. Frattini e quello delle scuole
Manfredini.
Il nostro borgo viene da sempre considerato, a ragion veduta, il Paese degli
Artisti: è stato patria di importanti autori che, dal XVIII al XX secolo,
sono stati tra i principali protagonisti della scultura italiana.
Questa vocazione artistica è oggi ancora protagonista nel nostro Paese sia
camminando per le vie del centro storico, caratterizzato da preziosi portali
in pietra, sia visitando i numerosi musei presenti: museo dei Picasass,
museo della scultura viggiutese dellOttocento, museo E. Butti, museo degli
artisti viggiutesi del Novecento.
In questa bella giornata avremo anche loccasione di vedere gli studenti del
Liceo Artistico Manfredini, al lavoro, mentre porteranno a termine il nuovo
murales dedicato a Puccini, sul muro che fa da fondale, al parcheggio di Via
San Benedetto da San Fratello.
Anche questanno verrà riproposta per i più piccoli, la visita dei cortili e
la raccolta dei timbri sul Passaporto dei Piccoli Artisti, che verrà
fornito a tutti i bambini partecipanti alla manifestazione che così potranno
andare alla ricerca dei tesori dellarte del nostro paese.
Il ricco programma della manifestazione di questanno annovera anche la
presenza di diverse formazioni musicali ed alcuni interventi che vedranno i
ragazzi tra i protagonisti.
Nellambito del progetto di musealizzazione del Cimitero vecchio, saranno
organizzati dei Workshop con gli Antropologi dellUniversità dellInsubria
di Varese.
Agli ospiti più fedeli auguriamo una buona visita, mentre invitiamo i
novelli esploratori darte a scoprire il nostro centro storico e, nel caso
la giornata odierna non sia stata sufficiente per visitare tutte le nostre
bellezze, li invitiamo a ritornare altre volte in occasione dei prossimi
eventi artistici e culturali. Come potete vedere anche il programma questa
edizione ha in serbo tante novità e tante sorprese che vi invitiamo ad
andare a scoprire.
Potete, inoltre, consultare il sito web dei nostri musei:
http://www.museiciviciviggiutesi.com per scoprire le bellezze che ivi si celano e
il nuovo sito dedicato alla collezione Museo Butti|Contemporanea
http://www.butticontemporanea.it, quindi, tornare a farci visita, da graditi
ospiti.

