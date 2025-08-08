Nazionale paralimpica in ritiro a Tirrenia, la carica delle consigliere Marchetti e Cascioli e dell’assessore ed ex fiorettista Scarpa

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 NAZIONALE PARALIMPICA IN RITIRO A TIRRENIA, LE CONSIGLIERE MARCHETTI E
CASCIOLI: “IL MONDIALE DI IKSAN È L’INIZIO DI UN PERCORSO RICCO DI
GIOVANI ED ENTUSIASMO”. L’ASSESSORE SCARPA: “PER PISA UN ONORE ESSERVI
ACCANTO”
TIRRENIA – “_La scherma paralimpica italiana è all’inizio di un nuovo
percorso, ricco di giovani, entusiasmo ed enormi potenzialità che si
basano sui grandi progressi compiuti negli ultimi anni. Il Mondiale di
Iksan, a cui ci presentiamo con una delegazione di ben 13 atleti, sarà
una tappa significativa di una crescita che punterà dritto fino ai
Giochi di Los Angeles 2028_”. Con queste parole le Consigliere federali
Daria Marchetti, referente del settore paralimpico, e Cristiana
Cascioli, rappresentante dei tecnici, hanno salutato oggi la Nazionale
azzurra impegnata in allenamento collegiale a Tirrenia, in preparazione
verso il Campionato del Mondo 2025 di scherma in carrozzina in programma
dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud.
Dopo aver portato i saluti del Presidente federale Luigi Mazzone e del
Consiglio, le consigliere Marchetti e Cascioli hanno introdotto alla
squadra l’intervento dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa, Frida
Scarpa, che ha a sua volta rivolto un grande “in bocca al lupo” agli
atleti, nella duplice veste di rappresentante delle istituzioni e di ex
fiorettista della Nazionale azzurra. “_È un onore per l’intero
territorio esservi accanto e organizzare a Pisa, da ben dieci edizioni,
una delle tappe più apprezzate di Coppa del Mondo di scherma
paralimpica. Un legame forte, che ci rende ancor più vicini in questa
marcia d’avvicinamento al Mondiale_”, ha detto l’assessora Scarpa.
Con compattezza, carica e applicazione, la Nazionale guidata dai
Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella
per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, con il supporto dello
staff e degli sparring, lavorerà presso il Centro CONI di Tirrenia fino
al 14 agosto. Poi una breve pausa e, dal giorno 17, l’ultimo ritiro a
L’Aquila prima della trasferta coreana.
A Iksan l’Italia sarà rappresentata da Matteo Betti, Mattia Galvagno,
Sofia Garnero, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Emanuele Lambertini,
Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Luca
Platania, Leonardo Rigo e Loredana Trigilia. Un gruppo molto giovane,
con ben sei esordienti in un Mondiale all’estero, che potrà contare
sulla guida sicura dei più esperti e sulla presenza di Bebe Vio Grandis
per la prima volta nel ruolo di Capo delegazione.
_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:
BIZZI/Federscherma_
Dario Cioffi
Addetto Stampa
Federazione Italiana Scherma
Viale Tiziano 74, ROMA
http://www.federscherma.it [1]
