(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Sapori antichi, nuovo benessere protagonisti
della XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine
Come ogni anno, nel terzo fine settimana di ottobre, a Pisa torna la rassegna enogastronomica Terre di Pisa Food & Wine.
Pisa, 7 agosto 2025 – Segnatevi le date: dal 17 al 19 ottobre, il cuore pulsante dell’eccellenza enogastronomica toscana batterà nuovamente a Pisa con il ritorno di Terre di Pisa Food&Wine Festival. Un appuntamento imperdibile che ogni anno nel terzo fine settimana di ottobre celebra i protagonisti del sapere agricolo ed enologico di un territorio vasto e generoso, custode di sapori antichi e promotore di un nuovo benessere che solo la natura toscana sa offrire.
Questa edizione sarà un vero e proprio tributo al tartufo, con il suo aroma unico e intenso, inconfondibile quanto la ricchezza enogastronomica delle Terre di Pisa. Sarà un’occasione per scoprire non solo le sue diverse specie e profumi, ma anche per sfatare alcuni miti: il tartufo, infatti, non è una radice o un tubero, bensì un fungo ipogeo che cresce in simbiosi con le radici di specifiche piante, completando il suo ciclo vitale sottoterra.
Il Festival riconferma la sua particolare attenzione alla sostenibilità del cibo, intesa come valorizzazione delle produzioni a chilometro zero, promozione della dieta mediterranea, sicurezza alimentare e riduzione degli sprechi.
La mostra mercato sarà il cuore pulsante dell’evento, dove quasi 90 produttori provenienti dalle Terre di Pisa vi accoglieranno nei loro stand. Sarà un’opportunità unica per scoprire, degustare e acquistare prodotti locali di altissima qualità, frutto di un lavoro che affonda le radici nelle tradizioni della campagna pisana. I produttori stessi saranno a disposizione per raccontare il valore del loro impegno, la cura meticolosa nella creazione di prodotti genuini, sani e sostenibili, guidandovi in un percorso di scoperta delle loro eccellenze.
Oltre alla mostra mercato, la manifestazione sarà arricchita da un programma vibrante di eventi, degustazioni guidate, talk, masterclass e incontri. Sarà l’occasione perfetta per approfondire le tradizioni legate agli antichi sapori, acquisire nuove competenze e soddisfare ogni curiosità sul mondo del cibo e del vino.
Dall’olio d’oliva extra vergine ai formaggi artigianali, dal rinomato Vino DOC delle Terre di Pisa alle birre artigianali innovative, e molto altro ancora: a Terre di Pisa Food&Wine Festival troverete una vasta gamma di prodotti che rendono unico questo territorio.
Un’esperienza che può proseguire nelle Terre di Pisa, che hanno il loro fulcro nella città di Pisa che si estendono in un paesaggio ricco, caratterizzato dalle dolci colline toscane, da borghi antichi, dal mare, da parchi e riserve naturali, dove arte, storia, enogastronomia, artigianato, natura e paesaggi si sono intrecciati fin dai tempi degli Etruschi e mostrano una Toscana ancora autentica.
