UNA COLONNA SONORA PER LA VITA: TRIBUTI A NOMADI, 883 E LUCIO DALLA IN PROVINCIA DELL’AQUILA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 TRIBUTI A LUCIO DALLA, 883 E NOMADI

PROSEGUE “UNA COLONNA SONORA PER LA VITA – PREMIO AUGUSTO DAOLIO”

MUSICA E SOLIDARIETA’ NEI COMUNI DEL CENTRO ABRUZZO

Sulmona, 6 agosto 2025

Prosegue con grande successo di pubblico la nuova edizione di “Una colonna sonora per la vita – Premio Augusto Daolio”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, coinvolge anche quest’anno, nel mese di agosto, numerosi comuni del centro Abruzzo, con l’obiettivo di sostenere i reparti ospedalieri del territorio.

I primi appuntamenti si sono svolti a Bussi sul Tirino (Pescara), con le esibizioni della Danilo Luce Band in omaggio a Vasco Rossi, dei Cavern e dei Golden Straits, tributo ai Dire Straits e a Mark Knopfler. Venerdì 8 agosto, alle ore 21, al Parco della Quercia, si esibirà Antonello Persico con il suo tributo a Fabrizio De André. La rassegna bussese si chiuderà domenica 10 agosto, sempre alle 21, con Floyd Opera, che renderà omaggio ai Pink Floyd. Tutti gli eventi a Bussi sono finalizzati a raccogliere fondi per il reparto di chirurgia dell’Ospedale di Popoli Terme.

Dopo Bussi, la manifestazione continuerà in diversi comuni del centro Abruzzo. Martedì 12 agosto, alle 21, nell’area antistante l’edificio scolastico di Valle Larga (frazione di Pettorano sul Gizio, in provincia dell’Aquila), si terrà il concerto tributo a Lucio Dalla con L’Ultima Luna. In occasione di questo appunto ci sarà la consegna di un elettrobisturi a gettito d’acqua per l’Ospedale di Sulmona. Lo strumento sanitario sarà consegnato dall’imprenditore italo-statunitense, Joey Crugnale, originario proprio della zona, al dirigente medico responsabile dell’U.O. di Chirurgia di Sulmona e Castel di Sangro, Dott. Panfilo Antonio Di Gregorio.

Giovedì 14 agosto, alle 21, in piazza dell’Unità d’Italia a Torricella Peligna (Chieti), si esibiranno gli Onda d’Urto, omaggiando i grandi classici del rock italiano. Gli Onda d’Urto replicheranno sabato 16 agosto, alle 21, in piazza San Rocco a Scanno. Lunedì 18 agosto, alle 21, a Capestrano (L’Aquila), nel piazzale antistante il Castello Piccolomini, si terrà il concerto dei Sesto Senso. Martedì 19 agosto, alle 21, a Pettorano sul Gizio, in piazza Umberto I, si esibiranno i Come Max, tributo agli 883 e a Max Pezzali. Domenica 24 agosto, alle 21, in piazza Duval a Campo di Giove, si esibiranno gli Yardbyrds, con i classici della musica italiana e internazionale degli anni ’60 e ’70.

“Siamo orgogliosi di continuare questa iniziativa che unisce musica, passione e solidarietà”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, Vincenzo di Sulmona, “Una colonna sonora per la vita’ non è solo una rassegna musicale, ma un’occasione per sostenere concretamente i reparti ospedalieri del nostro territorio e condividere momenti di gioia con tutta la comunità. Ringraziamo tutti i comuni che hanno accettato di ospitare il festival nell’ambito delle programmazioni estive e il numeroso pubblico che da sempre sostiene questa iniziativa”.