Il VIAGGIO NEI SENSI: A INTRODACQUA LA MOSTRA PERSONALE DI MAURO FOGLIETTA

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Il VIAGGIO NEI SENSI: LA MOSTRA PERSONALE DI MAURO FOGLIETTA

A INTRODACQUA (L’AQUILA) DAL 7 AL 26 AGOSTO 2025

Introdacqua, 6 agosto 2025

Sarà inaugurata giovedì 7 agosto, alle ore 18, nei locali del Municipio Vecchio di Introdacqua (L’Aquila), in Piazza Cavour, la mostra personale di pittura dell’artista Mauro Foglietta. La collezione potrà essere visitata tutti i giorni, alle ore 18 alle ore 24, fino a martedì 26 agosto 2025. Un percorso artistico intenso, capace di condurre lo spettatore attraverso paesaggi emotivi e visivi che sfiorano i confini della coscienza e dell’immaginazione. All’inaugurazione saranno presenti, oltre all’artista, il sindaco di Introdacqua, Cristian Colasante, e l’attore e artista Franco Ray.

Dopo il diploma presso il Liceo Artistico di Sulmona, dove ha collaborato con il Maestro Arturo Faiella, Foglietta ha proseguito gli studi filosofici all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, specializzandosi in fenomenologia ed estetica. La sua ricerca nasce dall’incontro tra riflessione teorica e pratica artistica, unendo il pensiero filosofico alla rappresentazione visiva degli aspetti più nascosti e controversi della natura umana: il vizio, l’alterazione dei sensi, il gioco, l’ebbrezza e la “dérèglement des sens” che riecheggia la poetica di Baudelaire.

Le opere in mostra restituiscono questi temi attraverso corpi e volti sospesi tra realtà e immaginazione, ambienti saturi di simboli letterari e pittorici, e un’estetica della decadenza che dialoga con luoghi dal fascino letterario e bohémien. Le creazioni di Foglietta hanno trovato spazio non solo nelle gallerie, ma anche nei bistrot e nei café littéraires parigini, tra cui il celebre Café de Flore, luoghi emblematici dell’esplorazione dell’animo umano e delle sue contraddizioni.